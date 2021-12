Les codes samouraï : des livres pour mourir et mieux vivre

L'acception actuelle de la notion de samouraï apparait au début de la période Edo, autour de 1600. A cette époque, le pays est organisé en fiefs gouvernés par des seigneurs, les daimyōs. Dans cette société féodale, ces seigneurs sont eux-mêmes sous l'autorité du shogun. Tout en haut, on retrouve la dynastie des Tokugawa, qui unifia définitivement le Japon et garda le pouvoir jusqu'à la restauration Meiji de 1868.

Comment nettoyer le sang de mon ennemi ?

Une époque où les préceptes d'un maître, comme le ninja Natori Masazumi dans le Ippei Yoko, consistent à expliquer comment nettoyer le sang des longues épées sans endommager la lame. Et ne parlons pas de ces instructions pour réussir au mieux l'art délicat de la décapitation de ses ennemis. Autre exemple en forme de question : à quand remonte la dernière fois que vous avez massacré quelqu'un parce qu'il avait offensé votre Seigneur ?

Que faire aujourd'hui de cette astuce : « Placez des crottes de cheval dans du papier et essuyez-le sur une lame qui a été utilisée pour couper quelqu'un. Cela laissera des traces d'essuyage et le sang ne sera plus visible. S'il n'y a pas de crottes de cheval disponibles pour essuyer la lame, utilisez le dos de vos sandales de paille ou de la terre à l'intérieur du papier. »

ORIGAMI: un chevalier prend vie à partir d’une feuille de papier de riz

Heureusement, il ne nous est également pas nécessaire, pour nous habituer à la réalité violente d'un âpre quotidien, d'assister à des exécutions et des punitions violentes pendant notre temps libre.

“N'ayez jamais peur de réaliser un acte de vertu”

En revanche, il ne faut pas tomber dans une caricature de l'époque des samouraïs. À côté de préceptes violents, sacrificiels et morbides, une sagesse du quotidien pourrait encore aider nombre de contemporains à s'améliorer, ou simplement mieux vivre.

Le premier parchemin du Heika Jodan, élément du diptyque dont fait partie le Ippei Yoko, propose une approche plus sereine de la vie et des interactions avec ses semblables. Ce premier parchemin secret de la tradition de Natori-Ryu contient 290 leçons qui définissent la base pour les samouraïs en temps de paix. On peut en citer quelques préceptes, tels que :

« Ne dites rien sur quelqu'un dans son dos que vous n'êtes pas prêt à lui répéter en face. »

« Gardez vos distances avec les associés “stupides”, mais résistez également à l'envie de vous moquer d'eux. »

« N'ayez jamais peur de réaliser un acte de vertu »

« En cas d'urgence, sortez de manière rapide mais ordonnée. »

« Si vous êtes l'hôte et que deux invités commencent à se battre, essayez d'aider à régler le problème discrètement, pour éviter des blessures ou des rancunes durables. »

« Ne renvoyez pas la balle pour excuser vos propres méfaits. »

« Ne paniquez pas dans une situation inattendue – la première chose que vous devriez faire est de respirer et de vous calmer. »

« Lorsque vous êtes tenté de faire profiter aux autres de vos récits de vos expériences de rencontres surnaturelles, souvenez-vous que moins, c'est plus... »

Ces deux rouleaux d'enseignements de maître de Natori Masazumi de la célèbre école de samouraï Natori-Ryu n'existent malheureusement que dans une traduction anglaise d'Antony Cummins et Yoshie Minam, The Book of Samurai: The Fundamental Teachings. Une vidéo YouTube en présente le contenu :

Mais pour les curieux, pourquoi pas découvrir ces textes de l'ancien Japon médiéval que sont le Hagakure, le Bushido, ou encore le Traité des cinq roues, mais en gardant du recul sur leur contenu. On rappellera la tentative pour retrouver cette éthique samouraï chez le plus grand écrivain japonais du XXe siècle, Yukio Mishima, et l'anachronisme de sa fin par un seppuku raté qui aurait désarçonné maître Natori Masazumi...

Via Open Culture

Crédits : Voices of the Past