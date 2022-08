Montpellier : pour 2023, la Comédie du Livre déménage

Revitaliser l’espace public, avec des ormes, voici le souhait que le maire PS de Montpellier, Michaël Delafosse, avait posé durant sa campagne électorale. Embellir la Place de la Comédie, avec un sérieux effort de végétalisation — le tout entraînant des travaux de rénovation en surface, autant qu’en sous-sols. Et là se trouve notamment un parking…

Le dallage de la Place, après quarante années de bons et loyaux services, sera remplacé, mais deux années de fermeture de terrasse provoquaient la colère des commerçants. Les travaux, prévus pour la fin du deuxième trimestre ont été reportés au 1er septembre — un impératif pour les bistros et cafés, dont les terrasses et le chiffre d’affaires auraient souffert de nuisances sonores… et d’absence de clients.

Mais pour le festival littéraire que porte la ville, ces travaux auront pour conséquence d’obliger à une délocalisation temporaire. La Comédie du Livre ne sera pas rebaptisée Esplanade du Livre, mais se tiendra à l’Esplanade du Peyrou, située un peu plus à l’ouest, à une dizaine de minutes de marche. Les dates de l’événement ont également été communiquées à ActuaLitté : l’événement se déroulera du 5 au 14 mai, et le Salon du livre se tiendra les 12, 13 et 14 mai.

« L’espace public se métamorphose, avec un impératif de végétalisation. Mais cela implique pour nous de déménager et de temporairement s’approprier un nouveau lieu », nous indiquait le directeur de l’événement fin mai. Et d’ajouter que la prise en compte des impératifs environnementaux et écologiques justifiaient bien de trouver un espace — finalement pas bien éloigné.

