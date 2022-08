La puissance financière “choquante” de Penguin Random House

Convoqué par le ministère de la Justice en tant que témoin, le PDG du groupe HarperCollins, Brian Murray, s'est exprimé devant la Cour ce 9 août. En tant que concurrent de Penguin Random House et de Simon & Schuster, son propre groupe a de bonnes raisons de craindre la réunion de ces deux-là, en raison des conséquences sur le marché dans son ensemble.

Cela dit, HarperCollins aurait bien, lui-même, suivi les enchères pour l'achat de Simon & Schuster, mais Brian Murray confesse avoir été « choqué » par le montant déboursé par PRH : 2,18 milliards $. Et, affirme-t-il, il était absolument impossible de s'aligner sur cette somme, « bien supérieure » à tout ce qu'il avait pu voir jusqu'à présent.

Pourtant, HarperCollins est lui aussi adossé à un grand groupe multimédia, NewsCorp, avec des actifs dans la presse, la télévision ou le cinéma : pas vraiment l'éditeur indépendant aux moyens limités. Donc dans les faits, il semble que HarperCollins serait capable de faire monter les enchères autour des avances particulièrement élevées accordées à certains auteurs, une des préoccupations du ministère de la Justice.

« Je ne peux pas spéculer sur ce que l'avenir réserve », a toutefois avancé Murray, assez facilement, pour éviter des questions sur la stratégie de son groupe face à ce potentiel géant de l'édition. Le PDG lui-même a estimé que Simon & Schuster avait environ la même envergure que son propre groupe.

Il est toutefois plus mesuré que certains de ses homologues, et notamment Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, sur la menace que représenterait Amazon pour les éditeurs, sur leur terrain. « Nous ne nous sommes jamais retrouvés contre eux au cours d'une enchère », indique-t-il. « Et nous n'avons jamais perdu un livre contre Amazon, à ma connaissance. » Il n'a cité que le domaine de la romance, en tant que terrain où Amazon se montrait plus agressif.

Lors de son audition, il y a quelques jours, Markus Dohle, PDG de PRH, avait au contraire défendu la fusion, notamment, en la présentant comme un réflexe de survie nécessaire dans un environnement de plus en plus concurrentiel, où les GAFAM se montraient de plus en plus entreprenants.

Selon Murray, à l'inverse, il est assez improbable qu'un nouvel acteur fasse sous peu son entrée au sein des Big Five — les cinq plus grands groupes d'édition des États-Unis —, tout simplement parce que « le catalogue d'un éditeur est indispensable à sa stabilité et à sa capacité d'investissement dans de nouveaux auteurs ». Autrement dit, il serait nécessaire d'acquérir un peu de bouteille avant de pouvoir prétendre enchérir des sommes considérables sur des titres qui, parfois, s'avèrent décevants en matière de retour sur investissement.

L'éditeur des auteurs les plus vendeurs

L'économiste consulté par le ministère de la Justice, Nicholas Hill, est également revenu sur les différents arguments chiffrés qu'il avait fournis à l'organisme public et qui ont vraisemblablement motivé la procédure judiciaire intentée par ce dernier.

D'après ses projections, Penguin Random House et Simon & Schuster étaient respectivement premier et deuxième dans 12 % des enchères pour l'acquisition de droits de publication de livres d'auteurs particulièrement vendeurs. PRH serait en pôle position dans 37 % des cas, Simon & Schuster dans 12 % des cas, et HarperCollins dans 22 % des cas. Selon lui, les plus importantes avances des deux entités, PRH et S&S, diminueront de 6 % en moyenne dans le cas d'une fusion.

Les estimations de l'économiste seront sans aucun doute battues en brèche dans quelques jours par celles de son homologue de la défense, Edward Snyder.

