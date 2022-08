Ebooks et streaming, pires menaces que la concentration éditoriale

Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, succédait à Jonathan Karp, son homologue chez Simon & Schuster. Ce dernier n'avait déjà pas remis en cause le rachat de son groupe par PRH, s'assurant « ravi ». L'administration Biden le chatouilla un peu, en lui demandant s'il toucherait une prime à l'occasion de cette opération. L'intéressé a confirmé, mais assuré que cela n'avait pas d'influence sur son témoignage : « Je ne l'ai [la prime] pas demandé. »

Poursuivant les audiences ce jeudi 4 août, Karp est revenu sur quelques éléments de sa déposition, en soulignant par exemple qu'Amazon, en tant qu'éditeur de livres, était bien capable de s'aligner sur les gigantesques avances pour des livres que peuvent proposer Hachette, Simon & Schuster ou Penguin Random House, justement. « Je crois qu'Amazon est sous-estimé en tant qu'éditeur », a-t-il déclaré à la cour.

Si Abrams, Bloomsbury et Norton, des éditeurs de moindre taille et trésorerie, peuvent aussi proposer des avancées conséquentes, Jonathan Karp a toutefois reconnu que, passé un certain montant, une seule catégorie de maisons d'édition pouvait s'aligner. Comprendre : voir PRH absorber un de ses homologues, toutes proportions gardées, réduirait forcément la concurrence.

Amazon en repoussoir

Malgré ces petits accrocs, Karp a bien préparé le terrain pour l'audition de Markus Dohle, PDG de Penguin Random House : on comprendra aisément que son témoignage a exclusivement cherché à défendre le rachat de Simon & Schuster que souhaite empêcher le ministère de la Justice américain.

En rachetant S&S à Paramount, le groupe Bertelsmann, propriétaire de PRH, pourrait proposer de meilleures avances et un soutien plus important pour vendre les livres, a assuré sans ciller Markus Dohle. « [L]es livres seront plus accessibles dans de plus nombreux points de vente, aux États-Unis et à l'international, ce qui débouchera sur un plus grand nombre de ventes », a-t-il assuré en précisant qu'auteurs, lecteurs et libraires en sortiraient gagnants.

Dohle a également rappelé au tribunal des menaces plus urgentes, selon lui : citant Amazon et Disney, il a jugé que les livres numériques, vendus à des prix moindres, et que les accès à des contenus par abonnement menaçaient l'industrie de l'édition. « Je pense qu'il s'agit là de la plus grande menace pour l'industrie, et en particulier pour les revenus des auteurs. Cela aura des effets tectoniques sur les finances du secteur », a-t-il averti, selon l'Associated Press.

Le discours rappellera aux lecteurs français les arguments déployés par Vincent Bolloré pour justifier le rachat du groupe Lagardère : « Le géant Vivendi, c’est un nain », à côté d'Apple, Amazon, Tencent ou Disney, assurait-il en janvier 2022 devant une commission sénatoriale. En somme, devenir plus gros pour ne pas être mangé à son tour, ou une « loi de la jungle » appliquée aux industries culturelles et à la course capitaliste.

Auto compétition

La question des montants des avances aux auteurs, qui canalise une bonne partie de l'attention des avocats du ministère de la Justice, a de nouveau été évoquée. Et Dohle lui-même semble s'être un peu pris les pieds dans le tapis : lors de son audition, Stephen King s'était amusé de la promesse de PRH de poursuivre les enchères entre les maisons du groupe, pour proposer la meilleure avance possible.

King s'amusait de la promesse, la comparant à « un mari et une épouse, enchérissant l’un contre l’autre pour l’achat de la même maison ».

Dohle a pourtant surenchéri, dans un premier temps, indiquant qu'une baisse des avances nuirait à l'image du groupe, auprès des auteurs comme des agents littéraires. Il a toutefois fini par admettre que la promesse de cette auto compétition n'engageait que lui, d'une part, et qu'elle n'avait aucune valeur juridique, d'autre part...

