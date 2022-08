Le Grand Procès de l'édition américaine : pure spéculation ?

« Je suppose qu’une concurrence amoindrie entraînera une baisse des avances », confirme Don Weisberg, abondant dans le sens des accusations portées par le ministère de la Justice. Le point de départ du procès est en effet celui de l’argent, mais pas n’importe lequel : les à-valoir que les grands groupes versent aux auteurs de best-sellers. Et plus spécifiquement encore, ceux qui perçoivent des sommes de 250.000 $ et plus. Selon le DoJ, ils seront les victimes de la fusion PRH/S&S, et le PDG de Macmillan n’a pas manqué la marche.

Le montant du rachat, de 2,175 milliards $, laisse entendre des conséquences, ajoute Don Weisberg : selon lui, « tous les niveaux », prix des livres, avances, concurrence, enchères sur les achats de droits, seront concernés. Avec pour dommage collatéral que les relations entre groupes éditoriaux et agents littéraires « changeront inévitablement. Si je suis agent et qu’un acteur se retrouve plus important que tout le monde… Il faut modifier son attitude pour y faire face. »

Macmillan, qui se positionne comme la cinquième structure du fameux Big Five, craint bel et bien pour la suite des événements. Aussi son PDG devait défendre son pré carré : à moins d’être empêchée par le tribunal, la fusion « rendra plus difficile pour nous l’achat de livres », indique-t-il.

Allez, tout n'est pas si sombre...

Au cours de l’audience du 8 août, le procureur général, Merrick Garland, a de nouveau averti : « Les auteurs et les consommateurs américains paieront le prix de cette fusion anticoncurrentielle. » Et Weisberg de renchérir : rivaliser avec un pareil compétiteur sera des plus ardu. Sauf qu’au cours du contre-interrogatoire, quand on lui demande si cette confrontation serait malgré tout possible, malgré l’angoisse qu’elle suscite, le PDG s’incline : « Oui. »

Les avocats de PRH ont alors déroulé la ribambelle d’arguments faisant l’éloge de Macmillan : certes cinquième du Big Five, mais grande maison, aux prestigieuses réussites, dont les auteurs célèbres — telle Oprah Winfrey — savent attirer l’attention des lecteurs. En outre, sur 2020 et 2021, l’entreprise a connu « une croissance et des bénéfices sans précédent ».

1,039 milliard $ durant la première année de pandémie, et 1,4 milliard l’année passée : il semble en effet que Macmillan se porte bien. D’ailleurs, quand on pousse son PDG dans ses retranchements, il finit par admettre que ses conclusions sur les conséquences du rachat « ne sont que des spéculations », rapporte 360Law. Et en rien basées sur des données factuelles. Intimidante, oui, mais une fusion dont en réalité on ne peut qu'imaginer les répercussions... sans preuve réelle.

Chose intéressante : Don Weisberg quittera Macmillan à la fin de l’année 2022, pour être remplacé par Jon Yaged, au 1er janvier 2023. Ce qui laisse, pour certains, planer un nouveau doute quant aux récits et témoignages de l’actuel PDG. Non qu’il puisse mentir, on n’oserait pas faire cela devant le tribunal : à la tête du groupe depuis 2016, ayant débuté sa carrière en 1980, Weisberg n’a pas officiellement annoncé une retraite, mais cela y ressemble. Après moi le déluge ?

Ce 9 août, Brian Murray, PDG de HarperCollins, est attendu à la barre…

