Sensibiliser aux oeuvres, pour “créer les lecteurs et les auteurs de demain

Quiconque travaille dans l’événementiel le sait : une manifestation représente une exigence d’investissement personnel qui va au-delà des heures passées. « Quand ça se passe bien, par une conjonction de hasard, de chances, de contexte et de préparatifs, alors on vous renvoie une reconnaissance extraordinaire. C'est ce qui s'est passé cette année. »

Brutalement interrompu dans la gestion de l’événement en 2019, le voici de nouveau en responsabilité. « Ce fut une exclusion pour de mauvaises raisons, mais c’est derrière moi désormais : nous arrivons à un moment où toute la ville s’inscrit enfin dans une réinvention de sa politique culturelle, avec un nouvel élan », sourit-il.

Pour sa Comédie 2022, tout un chacun salue une fluidité constante : des équipes aguerries, une régie directe et des personnels qui travaillent à l’année, donc bénéficient d’une expérience terrain immédiate. « On apporte aussi la convivialité, la simplicité : la gentillesse et la compréhension détendent souvent des situations difficiles qui pourraient se crisper », glisse-t-il, là encore, avec un sourire.

Des rencontres à hauteur d'enfant

Quarante années de politiques culturelles en France, accompagnées de décentralisation auront conduit au développement d’événements et de lieux. Mais pour le conseiller culture, ce qui s'est désormais installé dans le paysage doit se questionner, et se réinventer, « au risque d’accroître la rupture déjà creusée avec le public ». Cette année, la Comédie du livre a ainsi collaboré avec le Domaine d’O, pour un week-end totalement consacré à la jeunesse.

Car il faut se diversifier. « Ce public acquis, qui ouvre notre programmation pour organiser ses propres moments, ne représente qu’un infime pourcentage des habitants de la ville. En attirer d’autres, avec des lectures musicales, des rencontres conçues à hauteur d’enfants, c’est regarder vers l’avenir », insiste-t-il.

« Je ne reviens pas sur le format de l’esplanade et, sous chapiteau, du festival : cela demeure la forme la plus démocratique et la moins intimidante d’accès aux livres. Mais il y a une nécessité cruciale à aller vers les jeunes : en 2023, tout au long de l’année, ce sera l’une de nos pistes de réflexion et d’action. »

Sur les mois à venir, d’une manifestation à l’autre, c’est avec le rectorat de l’Académie que les équipes de la Comédie vont évaluer les options. Les structures scolaires sont les premières visées : « Des écrivains qui se rendent en classe, c’est un premier contact avec une écriture vivante, littérature, bande dessinée ou autre. Nous avons montré, je crois, que faire un espace grand public, nous savions faire : maintenant, il faut travailler à cette dentelle. »

Maintenant, reste à ciseler

Du point de croix, certes, et des territoires, surtout. Le premier concernera l’installation des chapiteaux de la Comédie du livre en 2023. La place de la Comédie et l’esplanade Charles de Gaulle entreront en travaux prochainement, pour deux ans — rebaptisées Esplanade Charles de Gaulle des Arts et de la Culture. « L’espace public se métamorphose, avec un impératif de végétalisation. Mais cela implique pour nous de déménager et de temporairement s’approprier un nouveau lieu. » Verdict d’ici une petite dizaine de jours.

Avec le Domaine d’O, 2023 fera grandir et mûrir le week-end jeunesse : la première année a donné pleine satisfaction, et les marges de progressions sont identifiées. Dans un autre ordre d’idées, sans empiéter sur le travail déjà opéré par les associations, les publics sont visés : le centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone comptera parmi les interlocuteurs. Les contacts sont pris avec les services pénitenciers — faire, et dire que l’on fait.

Mais résolument ce sont les jeunes publics que la ville entend approcher au plus près : centres de loisirs, établissements scolaires et autres, toujours dans l’optique de croiser dispositifs artistiques et sensibilisation culturelle. « Travailler l’éveil revient à créer les lecteurs et les auteurs de demain », relève Régis Penalva.

Occuper les territoires

À ce titre, avec l’activiste Nourdine Bara, montpelliérain originaire du quartier de La Paillade — un espace d’habitats populaires — des initiatives ont vu le jour. « Il avait organisé des balades littéraires avec des enfants, qui sont par la suite devenus ses ambassadeurs : ils allaient au contact des gens dans le quartier, pour leur parler de livres, des personnages, de littérature… Les vieux, les mères, même les dealers voyaient surgir ces jeunes, livre en main, avec envie de discuter de leurs lectures. C'était incroyable. »

Et d’ajouter : « Avec nos bonnes intentions et notre conception humaniste, nous arriverions lourds de gros sabots quand Nourdine a non seulement une véritable légitimité, mais surtout une connaissance intime et personnelle, tant des personnes que du quartier. Grâce à des gens comme lui, on peut œuvrer sur notre territoire, inscrire la manifestation plus globalement dans la Cité, au plus près des habitants et de leurs lieux de vie. »

Une stratégie résolument à l’opposé de la politique du chiffre, qui se construit au contraire brique après brique. « Montpellier est une ville de grand air, d’espaces : nous n’avons pas de friches industrielles ni de vieilles usines. Pas de passé qui offrirait des lieux à revisiter. En revanche, nous avons cet espace public, au soleil presque toute l’année. S’emparer des petites places, des différents recoins de la ville, avec des formes spectaculaires comme les lectures musicales, le théâtre, les performances… Tout cela forme un rhizome, en plus des tables et des tentes, et deviendra une ressource extraordinaire. »

Avec une capacité à inviter des auteurs inscrits dans une bienveillance et une envie de partage — ce fut le cas de la carte blanche accordée à Mohamed Mbougar Sarr. « La carte blanche, ce n’est pas une présidence d’honneur. Nous ne cherchions pas un parrain qui incarnerait la manifestation, ou une grande figure — c’est très bien comme approche, fédérateur, mais pas notre projet », reprend Régis Penalva.

« En revanche, un romancier qui soit, comme il l’aura fait tout du long, en mesure de partager ses admirations, ses lectures favorites, les auteurs contemporains qu’il aime lire, cela devient exceptionnel. C’est une notoriété au service des autres, et un pari pleinement réussi. »

