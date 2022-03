Après un tweet polémique, Philip Pullman quitte la présidence de la Société des Auteurs

En réponse aux accusations contre Kate Clanchy, Philip Pullman avait en effet publié un tweet où il déclarait que les personnes qui condamnaient un livre avant de le lire « trouveraient une maison confortable à Isis ou chez les talibans. » Un post Twitter qu'il avait rapidement supprimé, mais le mal étant fait, il avait ensuite dû présenter des excuses.

L'auteur de 75 ans avait alors expliqué sa volonté de démissionner de son poste de Président de la Société des Auteurs (SoA) en février, soit quelques mois après l'affaire du tweet polémique. C'est finalement ce 24 mars que la démission de l'auteur de la trilogie de la Poussière (trad. Jean Esch) a officiellement été annoncé dans un communiqué du syndicat des auteurs britannique, après être resté 9 ans à sa tête.

Dans ce même communiqué, est retranscrite la lettre adressée par Philip Pullman au comité de gestion et à la Directrice générale de la SoA, Nicola Solomon. L'écrivain explique : « Lorsqu'il est devenu clair que mes déclarations étaient considérées comme représentatives des vues de la Société dans son ensemble, et vu les pressions que j'ai subies de certains, à la fois dans et hors du syndicat, pour que je me rétracte et que je m'excuse, j'ai réalisé que je ne serai pas libre d'exprimer mes opinions personnelles tant que je resterai président. »

Et de conclure : « Ainsi, c'est avec beaucoup de regret et après une longue réflexion, que j'ai choisi de me retirer. »

“La peau couleur chocolat”

Au sujet des tweet de Philip Pullman, Joanne Harris, auteur du roman à succès et Présidente du comité de gestion élu de du syndicat britannique, avait déclaré qu'il était devenu « très difficile pour certains membres du personnel du syndicat de suivre ce qui se passait sur Twitter sans enfreindre notre politique de ne pas commenter les différends sur les réseaux sociaux ».

Au cours de l'été, la SoA avait également envoyé un mail à ses membres, cité par le Telegraph, pour prendre ses distances avec les vues de Philip Pullman : « Philip a écrit ses commentaires en tant qu'individu, pas au nom de la Société des Auteurs », pouvait on notamment y lire, ou encore que « le poste de président n'est qu'honorifique. Il ne joue aucun rôle dans la gouvernance de la SoA ».

Les critiques qui se sont élevées contre les Mémoires de Kate Clanchy ont précisément porté sur des expressions relevant de stéréotypes racistes de l'auteure, tels que « la peau couleur chocolat » et les « yeux en forme d'amande ». Des références issues d'enfants à qui elle avait donné des cours. Si elle s'est ensuite excusée et a déclaré qu'elle réécrirait des passages du livre, son éditeur MacMillan préféra la lâcher.

Une version révisée de Some Kids I Taught and What They Taught Me devait tout de même être publiée l'automne dernier, avant que le projet ne soit abandonné. Son texte lui avait néanmoins permis de recevoir le prestigieux Prix Orwell.

Deux départs du syndicat en soutien des deux auteurs

En réaction à la démission de Philip Pullman, l'auteure et historienne Marina Warner et la fondatrice de Virago Press, Carmen Calli, ont décidé de résilier leur adhésion à la Society of Authors pour exprimer leur solidarité au président sortant et l'auteure incriminée. « Je peux concevoir que Kate Clanchy ait utilisé des mots malheureux, mais les gens se sont comportés de la manière la plus horrible possible à son sujet. Le niveau de haine est extraordinaire. Nous le voyons à la Société des Auteurs. Pourtant, elle a consacré des années de sa vie à l'enseignement », a notamment expliqué Carmen Calli, avant d'ajouter : « Ce qui se passe maintenant, c'est de la censure, et il faut la combattre. »

De son côté, le directeur général de SoA, Nicola Solomon, a déclaré : « La Society of Authors remercie Philip Pullman pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il est membre depuis 35 ans et a toujours été un fervent partisan de notre travail. » Et d'ajouter : « Durant sa présidence, la Société des Auteurs n'a cessé de se renforcer. Le nombre de membres a augmenté de plus de 30 %, passant de 9054 début 2013 à plus de 11.850 aujourd'hui. »

Si l'auteur culte de la trilogie vendue à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, ne sera plus président de l'association, il restera néanmoins membre du Conseil du syndicat. L'auteur britannique signera d'ailleurs The Imagination Chamber, nouveau roman à paraître le 28 avril dans le monde anglo-saxon chez Scholastic UK et David Fickling Books, en attendant une traduction française.

crédits photo : © Michael Leckie