Racisme inné, antiracisme acquis ? Un sénateur s'empêtre vilainement

Mardi avait lieu l’audience de confirmation de Ketanji Brown Jackson, supposée déterminer son aptitude à siéger à la Cour suprême. Pour autant la discussion a rapidement dérivé sur Antiracist Baby, un album de jeunesse utilisé dans le cursus de la Georgetown Day School, école préparatoire de la région de Washington – Jackson fait partie du conseil d'administration.

Si l’on en croit la description de Cruz, l’établissement serait un véritable foyer d’endoctrinement marxiste noir : « Si vous regardez le programme de l’externat de Georgetown, il est plein à ras bord de théories critiquant la race, littéralement des piles et des piles de livres » rapporte le Washington Post.

Suite à cette déclaration, Cruz se saisit d’une pile de quatre albums et choisit de présenter le livre d’images publié il y a deux ans, Antiracist Baby écrit par Ibram X Kendi et illustré par Ashley Lukashevsky qu’il désigne comme un titre « époustouflant ». Et de poursuivre « Une partie du livre dit : “On apprend aux bébés à être racistes ou antiracistes — il n’y a pas de neutralité.”Dans une autre partie du livre : Ils recommandent que les bébés “avouent quand ils sont racistes”. »

Après cette présentation édifiante et avoir rappelé que l’ouvrage était enseigné aux enfants de 4 à 7 ans, il s’est adressé à Jackson : « Êtes vous d’accord avec ce livre qui apprend aux enfants que les bébés sont racistes ? »

Désinformation ou incompréhension ?

Ce fut la cerise sur le gâteau, démontrant que le sénateur n’avait pas même lu ce court album. À la fin, l’auteur explique que les gens ne naissent pas racistes, mais qu’ils apprennent ces comportements de la société qui les entoure : « Il est de notre responsabilité de contrer ces messages, et de ne pas nous sentir si gênés par le racisme que nous l’ignorons. »

D'autres ouvrages ont eu le droit au même traitement durant l'audience comme Stamped (For Kids) également par Ibram X. Kandi et Jason Reynolds. Pour chaque ouvrage, Cruz utilise la même méthode douteuse employée par les partisans de la censure des livres à travers le pays : trouver une phrase suspecte, déformer ou omettre son contexte, puis condamner le livre et quiconque l'approuve.

Jackson a répondu en précisant qu'elle ne connaissait pas le livre et n'avait pas son mot à dire sur les ouvrages enseignés à la Georgetown Day School. « Je n'ai passé en revue aucun de ces livres, aucune de ces idées. Ils n'apparaissent pas dans mon travail de juge, ce que je suis ici pour aborder » a-t-elle patiemment repris.