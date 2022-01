La trilogie culte À la croisée des mondes enrichie d'un nouvel opus

Publiée pour la première fois en 1995 avec un premier tome, Northern Lights ou Les Royaumes du Nord en français, la saga His Dark Materials, À la croisée des Mondes pour la version française, est devenue un classique de la littérature. Une trilogie qui s'est vendue à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde...

Dans la chambre imaginaire de l'écrivain

Ce nouveau tome, The Imagination Chamber, dévoilera de nouvelles scènes se déroulant lors des événements des trois tomes, à savoir Les Royaumes du Nord, La Tour des anges et Le Miroir d'ambre.

Ce récit inédit entrera également en résonance avec les autres romans de Pullman qui s'inscrivent dans l'univers de la saga, regroupés dans une Trilogie de la Poussière (Trad. Jean Esch) : La Belle Sauvage et La Communauté des esprits. The Imagination Chamber sera publié le 28 avril 2022 outre-Manche.

« Dans cet apport à la trilogie His Dark Materials, les lecteurs auront un nouvel aperçu de l'histoire et de la vie de personnages emblématiques, comme Lyra, Will, Mme Coulter, Lee Scoresby, Pantalaimon et Iorek Byrnison », expliquent les éditeurs à The Bookseller, à propos du nouvel opus.

« Les lecteurs seront témoins de scènes, telles Serafina Pekkala écoutant Dust sur son balai en pin nuageux, les spéculations d'enfance de Lyra sur sa mère absente, ou encore de nouvelles perspectives éblouissantes sur les démons », ajoutent-ils.

De son côté, Pullman a expliqué : « J'ai toujours été fasciné par les petits grains de poussière qui deviennent des histoires dans la chambre imaginaire de l'esprit d'un l'écrivain, et, par extension, dans celui du lecteur. Voici quelques-unes de ces minuscules bribes de vision, dont chacune pourrait se développer dans n'importe quelle direction : des images présentes avant même de devenir visibles. J'espère que les lecteurs apprécieront de les laisser se développer. »

BANDE-ANNONCE: Le chapitre 4 d'After annoncé pour 2022

En attendant l'annonce de la traduction française, c'est l'occasion de se replonger dans les livres de Philip Pullman, où le fabuleux rejoint l'émotion et l'aventure. Ou bien de découvrir le film tiré de la saga : À la croisée des mondes : la boussole d'or, sorti en 2007, ou encore de s'intéresser à la série, His Dark Materials : À la croisée des mondes, sortie en 2019, et disponible en France sur la plateforme OCS.

Crédits : Adrian Hon (CC BY-SA 2.0)