Moi, je voulais juste écrire“ : les auteurs face au déni du SNE 

Écrire des histoires, des personnages, des aventures. Donner corps aux choses dans ma tête, un peu inspirées de la vraie vie de tous les jours, mais pas trop quand même. J’aime les dragons, les chevaliers, les magiciens et les fées, j’aime les vaisseaux spatiaux, les vampires et les mondes parallèles.

J’ai toujours voulu écrire des romans de fantasy, de fantastique, de science-fiction et de tout ce qu’il y a entre ces genres. Je sais que certain.e.s pensent que c’est de la sous-littérature, et je sais aussi qu’ils ont tort et que leur inculture ne les honore pas.

Par miracle, j’ai réussi à en faire mon métier. J’ai été publié, mes romans ont été globalement bien accueillis, des lecteurs et des lectrices aiment ce que je fais.

Tout aurait pu s’arrêter là.

Mais non.

J’ai mis le nez dans l’envers du décor.

J’ai vu l’angle mort des politiques vis-à-vis des artistes auteurs.

Le statut social et fiscal fait de bric et de broc si mal foutu que t’y comprends rien si t’as pas bac+36 en administration des systèmes neuro-quantiques.

Les rémunérations scandaleuses sous forme d’ « avances » qui font qu’au final, les auteurs ne sont JAMAIS payés pour leur travail, uniquement sur la vente de celui-ci.

Les fameux « usages » qui permettent aux éditeurs de fourrer tout et n’importe quoi (et surtout n’importe quoi) dans leurs contrats.

Le montant du budget plantes vertes du Salon du Livre de Paris, quand celui pour rémunérer les auteurs et autrices en interventions plafonnait à zéro.

Les ridicules 1,1% de part « diffuseur » que les éditeurs paient pour financer le statut des auteurs. Un taux qui aurait dû prendre 1% PAR AN depuis 1975 jusqu’à matcher le taux patronal, mais qui grâce à d’abjectes tractations de couloirs n’a pas bougé en plus de 40 ans.

L’absence totale de représentation professionnelle élue : aucune élection professionnelle sérieuse pour déterminer qui parle pour nous, y compris au sein de notre propre sécurité sociale où le gouvernement NOMME nos représentants à sa discrétion depuis 2014, en violation de toutes les lois.

L’AGESSA qui au lieu de collecter les retraites des auteurs n’a rien branlé pendant 40 ans.

L’URSSAF Limousin à qui on a finalement refilé la patate chaude et qui après deux ans n’est toujours pas foutu de nous fournir un site internet complet, fonctionnel et compréhensible et des interlocuteurs qui disent tous la même chose.

Les salons et manifestations qui se passent allègrement de respecter les règles de rémunération des auteurs, et alors, vous allez faire quoi ?

Les Organismes de Gestion Collective qui achètent des putains d’hôtels particuliers au cœur de Paris avec l’argent des auteurs, mais qui rechignent à le distribuer aux organisations d’auteurs (sauf si ces dernières acceptent de signer avec leur sang pour promettre qu’elles ne diront jamais de mal de leurs « généreux » bienfaiteurs).

Le brillantissime rapport Racine censé améliorer les conditions des créateurs et créatrices, enterré à peine sorti sous la pression des éditeurs et des OGC.

Les inégalités flagrantes, les bruits d’alcôve, le lobbying des puissants et des installés pour conserver leurs privilèges, le syndrome de Stockholm bien intégré par nombre d’auteurs et autrices vis-à-vis de notre situation.

La moitié des auteurs sous le SMIC, le tiers sous le seuil de pauvreté.

Depuis bientôt cinq ans, je me bats contre tout ça. Depuis cinq ans je suis énervé, en colère, volontiers cassant, parfois franchement déplaisant, parce que je suis scandalisé. Parce que ça m’atteint, directement, de constater une telle injustice, un tel amas de magouilles, de petits dictateurs, d’incapables et d’imbéciles hors-sol qui trouvent que rhô, franchement, les auteurs, vous devriez arrêter de vous plaindre, hein, vous n’êtes pas les plus mal lotis.

Quatre ans que j’ai rejoint la Charte des Auteurs et Illustrateurs Jeunesse. Trois ans et demi que j’ai participé à la fondation de la Ligue des Auteurs Professionnels. Depuis tout ce temps, je m’agite, en compagnie d’autres gens aussi, voire plus déterminés que moi. Depuis tout ce temps, je m’épuise, j’en perds le sommeil, la santé, le moral.

Hier, le SNE (le principal syndicat des éditeurs) a refusé de signer un accord entre auteurs et éditeurs. Parce que dedans, il y a une partie qui l’obligeait à s’asseoir à une table avec les auteurs et faire en sorte d’améliorer leur rémunération. Impensable, voyons.

Ce soir, la ministre Bachelot entre en devoir de réserve. Elle ne pourra plus s’exprimer sur des sujets forts au risque de déstabiliser les débats autour des élections présidentielles. Il lui reste quelques heures encore pour envoyer un signal fort, pour rédiger une lettre de mission ordonnant aux éditeurs de négocier, pour montrer enfin que le Ministère de la Culture dispose d’un quelconque pouvoir pour protéger les créateurs et créatrices de France.

Je n’arrive pas à travailler, aujourd’hui, parce que j’espère encore que ça arrivera. Parce que j’espère encore que quelqu’un, quelque part, finira par comprendre que mon métier existe, que j’existe, et que je veux juste pouvoir bouffer à la fin du mois après avoir fourni sa matière première à une industrie qui fait du pognon de dingue.

Moi, je voulais juste écrire.

