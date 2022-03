Présidentielle : le Scam appelle à “reconnaitre la place des autrices et auteurs

Quelques jours après la SACD, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, une autre organisation de gestion collective dégaine un prospectus proposant quelques mesures aux candidats et candidates à l'élection présidentielle 2022.

En premier lieu, au sein des huit « mesures-phare » de la Scam, une harmonisation du « régime fiscal et social des autrices et auteurs » : « La complexification des règles fiscales et sociales brouille, année après année, la compréhension du régime applicable à l’auteur », indique l'OGC, qui défend également la « rémunération de la création sous forme de droits d’auteur », qui garantit, selon elle, la « liberté de création ».

La Scam avance ensuite la nécessité d'« [e]ncadrer les pratiques professionnelles pour un meilleur partage de la valeur », au bénéfice des auteurs. « Elles et ils sont considérés comme une variable d’ajustement et subissent un rapport de force contractuel déséquilibré », souligne la Scam, qui appelle à une rémunération assurée « en toute loyauté et équité ».

Les autres mesures de la Scam, consultables dans le document en fin d'article, portent sur le service public audiovisuel et la liberté d'informer.

À l'occasion de l'élection présidentielle 2022, ActuaLitté scrute les programmes des candidats, qui sont encore assez peu nombreux à avoir évoqué la situation des créateurs, en particulier des auteurs et autrices de l'écrit. Yannick Jadot, Nathalie Arthaud et Jean-Luc Mélenchon ont toutefois précisé leur projet les concernant, dans des réponses apportées à nos questions. Les autres candidats et candidates ont eux aussi été sollicités.

