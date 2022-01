Présidentielle 2022 : les propositions des candidats pour le livre

L'élection présidentielle française, dont les deux tours se dérouleront le 10 et le 24 avril 2022, désignera l'homme ou la femme qui prendra la tête de l'État français pour les cinq années à venir. La profusion de prétendants et prétendantes signifie aussi un certain nombre de propositions pour convaincre, notamment dans le domaine de la culture et en particulier pour le livre.

Ce début d'année 2022 sera marqué par la crise sanitaire, inévitablement, mais aussi par une actualité politique plus foisonnante, élection présidentielle oblige. Avant les deux tours du mois d'avril prochain, les candidats et candidates déclarés feront connaitre au grand public leurs programmes, dans différents domaines, dont celui de la culture.

Si ce dernier est parfois le parent pauvre, n'étant pas considéré comme un « domaine régalien », il est parfois mis en avant. On se souviendra ainsi qu'un certain Emmanuel Macron, en 2017, avait fourni des mesures précises sur le livre et la lecture dans son programme, évoquant notamment une plus grande ouverture des bibliothèques, un accent sur l'éducation artistique et culturelle ou encore la mise en place du Pass Culture.

D'ici le mois d'avril, les hommes et femmes engagés dans cette élection auront le temps de préciser leurs idées. D'autant plus qu'une partie d'entre eux n'accédera sans doute pas à l'élection en elle-même, faute de parrainages de maires - les fameuses 500 signatures nécessaires pour se présenter auprès du Conseil Constitutionnel.

ActuaLitté vous propose, à travers ce grand dossier spécial consacré à l'élection présidentielle 2022, de découvrir ce que les candidats et candidates prévoient pour le livre et la lecture, s'ils sont élus.

Photographie : illustration, Arnaud Jaegers, Unsplash