Ressusciter les espèces disparues, la lutte contre l'extinction animale

Ramener à la vie des espèces éteintes appartient encore au domaine de la science-fiction, mais plus pour longtemps ! Les nouvelles technologies d’ingénierie génétique permettent déjà, en théorie, de faire renaître des espèces qui n’existent plus en récupérant leur génome dans des animaux morts retrouvés dans le sol gelé de l’Arctique ou conservés dans les collections des musées d’histoire naturelle, ou en modifiant les génomes d’espèces vivantes proches, voire en mêlant les deux méthodes.

Ces techniques ne seront applicables que pour des espèces disparues récemment, c’est-à-dire il y a quelques siècles ou quelques millénaires tout au plus. Parmi les candidats se trouvent par exemple le mammouth laineux, disparu il y a seulement un peu plus de 4000 ans, le loup marsupial de Tasmanie, disparu au début du 20e siècle ou le pigeon migrateur, l’espèce d’oiseaux qui était la plus abondante en Amérique du Nord au 19e siècle avant de s’éteindre en 1914.

Mais jamais un dinosaure, dont les derniers représentants sont morts il y a 66 millions d’années, ne sera ramené à la vie de cette manière.

À quoi bon faire revivre des espèces disparues ? Serait-ce pour repeupler une île perdue dans l’océan et en faire un parc d’attractions animalier comme dans Jurassic Park ? Ou dans des zoos qui accueilleraient tigres à dents de sabre et rhinocéros laineux ? Non, selon nous le seul intérêt éventuel de faire revenir une espèce éteinte est de mener cette opération dans un cadre plus large de ré-ensauvagement à grande échelle.

Si, en Eurasie, on parvenait à ré-ensauvager des territoires formant un réseau à travers le continent, on pourrait y installer des bisons, des chevaux et d’autres grands mammifères herbivores. Leurs populations seraient contrôlées par des prédateurs tels que des loups, des tigres ou des lions ré-acclimatés à ces environnements. Et ensuite, ne serait-ce pas l’occasion de compléter la liste par des espèces dé-éteintes ?

Ce pourrait être, par exemple, des mammouths laineux ou des éléphants à défenses droites, selon le climat qui nous attend. Les animaux seraient produits à partir d’éléphants d’Asie ou d’éléphants africains de forêt, les plus proches parents respectifs des deux espèces disparues.

Nadir Alvarez et Lionel Cavin

Certes, il y a peu d’espoir que ces animaux correspondent exactement à ceux qui ont disparu, car une partie de leur génome proviendrait de l’espèce parente ou serait en partie synthétique. Mais l’important, en l’occurrence, serait de retrouver un animal qui a la même fonction écologique que l’espèce éteinte.

L’idée de faire revenir ces nouveaux animaux paraît pour beaucoup aujourd’hui incongrue. Pourquoi chercher à reconstruire des écosystèmes fondés en partie sur des espèces disparues plutôt que simplement chercher à protéger les espèces existantes ? Peut-être parce que les gros mammifères sauvages terrestres ne représentent actuellement que 3 % de la biomasse de tous les gros mammifères, le reste étant constitué par le bétail et les humains.

Peut-être aussi parce que depuis quelques dizaines de milliers d’années, l’homme est partiellement ou complètement responsable de la disparition de très nombreuses espèces de la mégafaune. Ces programmes de désextinction ne seraient pas des gadgets pour faire plaisir à quelques-uns, mais un moyen efficace de retrouver des écosystèmes réellement naturels qui compléteraient les indispensables programmes de protection des espèces menacées.

Ce serait également un moyen de répartir à l’échelle de la planète la « charge de protection » de la mégafaune qui est actuellement concentrée sur le continent africain et dans quelques rares autres régions du monde. Le rhinocéros de Sumatra, par exemple, actuellement cantonné sur deux îles indonésiennes, ne mériterait-il pas de réoccuper les vastes territoires que son cousin occupait en Eurasie il y a quelques milliers d’années en transformant l’espèce actuelle par sélection et ingénierie génétique en rhinocéros de Merck ?

Ce livre aborde ces questions, et bien d’autres encore, sans chercher à proposer des solutions toutes faites et définitives. Il questionne simplement la désextinction sous la plume d’un paléontologue qui a l’habitude de travailler sur le temps long et celle d’un biologiste de l’évolution et généticien qui s’intéresse à la complexité des relations entre les êtres vivants.

Nadir Alvarez est biologiste de l’évolution et généticien. Il a été nommé en 2017 conservateur en chef au Muséum d’histoire naturelle de Genève, et est depuis 2020 professeur titulaire à l’Université de Genève.

Lionel Cavin est paléontologue. Après être passé par le Musée des dinosaures d’Espéraza en France et le Natural History Museum de Londres, il est nommé conservateur au Muséum d’histoire naturelle de Genève en 2006.

Ils viennent de faire paraître chez Favre Faire revivre des espèces disparues ?.

