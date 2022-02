Le 9e festival Sport, Littérature et Cinéma se tiendra cette année en mars

Le Monde, L’Obs, Télérama et France Inter ont un point commun : la célébration et l’amour de « la littérature, des écrivains et des mots ». Imaginé et cosigné par ces quatre rédactions l’année dernière, le Festival Mot pour Mots met à l’honneur les auteurs, les libraires et la littérature. Il revient pour une deuxième édition les 10, 11 et 12 juin 2022, à La Villette et partout en France.