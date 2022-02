Lydie Salvayre, "conductrice" du festival littéraire Hors Limites

Déployé dans trente-et-une villes du 93 ainsi qu’à Paris, il accueille cette année plus de cent trente auteurs et artistes invités, et pas moins de cent dix événements dans quarante-trois médiathèques et vingt-deux lieux partenaires : rencontres, projections, spectacles, lectures musicales, performances et ateliers sont autant de propositions qui rythmeront ces trois semaines de festivités.

Pour l’inauguration du festival à la bibliothèque André Malraux des Lilas le vendredi 1er avril à 19h, la poétesse Laura Vazquez – lauréate du Prix Wepler 2021, mention spéciale du jury – introduira la première partie de cette soirée par une lecture performée de son premier roman La Semaine perpétuelle (Ed. du Sous-Sol).

Elle partagera l’affiche avec Chloé Delaume qui, en seconde partie de soirée, jouera la lecture musicale de son roman Le cœur synthétique (Fiction & cie, Le Seuil, 2020) et des chansons tirées de l’album Les fabuleuses mésaventures d’une héroïne contemporaine (Dokidoki), en compagnie de Patrick Bouvet et Éric « Elvis » Simonet.

Pour sa clôture, organisée à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil le samedi 23 avril au soir, le festival offrira au public une création originale et inédite composée à partir du recueil de poésie Je serai le feu, de Diglee (La ville brûle, 2021), et réalisée en co-production avec l’association &lles créative women.

Un parcours littéraire

Cette lecture musicale dessinée en présence de l’auteure, la comédienne Sophie Daull, la violoncelliste Héloïse Luzzati, une pianiste et une soprano (sous réserve de modification), donnera à voir et à entendre un matrimoine littéraire et musical de ces trois derniers siècles, trop longtemps invisibilisé.

Les festivaliers pourront de nouveau participer au parcours littéraire du samedi, une forme originale et privilégiée de rencontre créée par Hors Limites. Le principe : accompagner un auteur et ses invités à travers le département afin de découvrir son œuvre au fil des étapes proposées.

Après Éric Vuillard et Laurent Gaudé, Lydie Salvayre conduira les festivaliers de Bondy à Villepinte, en passant par Sevran, le samedi 16 avril, pour leur dévoiler son œuvre prolifique tant romanesque que politique et musicale, en étant accompagnée par la comédienne Marilyne Canto et le musicien Benoist Bouvot.

Seront également programmés cette année : Dima Abdallah, Jean-Baptiste Andrea, Clémentine Beauvais, Sonia Chiambretto, Louis-Philippe Dalembert, Julia Deck, Agnès Desarthe, Axelle Jah Njiké, Antonythasan Jesuthasan, Salomé Kiner, Olivier Liron, Karim Madani, Maryam Madjidi, Charif Majdalani, Mariette Navarro, Wilfried N'Sondé, Mathieu Palain, Coline Pierré, Pascal Quignard, Remedium, Fabien Truong, Éric Vuillard, Chloé Wary, ou encore Valérie Zenatti.