L'écrivain australien Yang Hengjun, incarcéré depuis 2019, attend toujours un procès

Deux ans. Deux ans de détention provisoire au cours desquels il aurait été soumis à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements... Yang Hengjun fait aujourd'hui l'objet d'un message de 16 centres PEN, dont le PEN chinois, décidés à exprimer leur préoccupation.

Cette déclaration conjointe met en évidence les reports répétés du procès de l'écrivain. Aux dernières nouvelles, le jugement du tribunal chinois devait être rendu public le 9 janvier 2022, mais selon les informations des organisations, le verdict a été retardé pour la troisième fois, « aggravant l'injustice subie par Yang ». « Nous avons également reçu des informations selon lesquelles son état physique s'est gravement détérioré, et que Yang Hengjun a reçu un traitement médical inadéquat, malgré un risque accru d'insuffisance rénale », peut-on encore lire dans leur communiqué.

Accusé d'espionnage

Depuis l'assignation à résidence de l'écrivain, en janvier 2019, puis son incarcération, l'Australie dénonce des accusations mensongères à l'égard de son ressortissant. L'écrivain et blogueur s'était rendu en Chine afin d’obtenir un visa de résidence en Australie pour son épouse et sa belle fille. Il a d'abord été détenu dans un lieu secret pendant six mois, pratique commune de la Chine communiste. C'est seulement en août 2019 que Yang a officiellement été arrêté pour suspicion d'espionnage « sans aucune preuve à l'appui de l'accusation divulguée à sa famille ou à ses représentants consulaires », affirme PEN international.

« Il n'y a aucun fondement aux allégations selon lesquelles le Dr Yang aurait espionné pour le compte de l'Australie », avait réagi Marise Payne, ministre des Affaires étrangères australienne, également en 2019.

Le 27 mai 2021, le premier procès de Yang s'est déroulé à huis clos et aurait duré moins de sept heures. Ses représentants consulaires se voyant refuser la possibilité d'y assister, l'Australie avait dénoncé une violation, à la fois de la Convention de Vienne, et de l'accord consulaire bilatéral Australie-Chine.

« À la lumière des graves problèmes de procédure entourant son procès et des allégations non fondées portées contre lui, nous appelons le gouvernement de la République populaire de Chine à mettre fin à cette injustice et à faciliter la libération immédiate et inconditionnelle de Yang Hengjun, afin qu'il puisse recevoir des soins médicaux adéquats et être rapatrié en toute sécurité en Australie », soulignent encore les centres PEN.

Critique de la politique de Xi Jinping

Ancien employé du ministère chinois des Affaires étrangères, ex-agent secret du ministère de la Sécurité de l'État, Yang Hengjun a été un critique régulier de la politique de Xi Jinping et s'est engagé dans la promotion des droits de l'homme et de plus grandes libertés en Chine.

Outre ces activités politiques, Yang Hengjun est également un romancier d'espionnage, universitaire. Sa trilogie de romans d'espionnage, connue sous le nom de série Fatal Weakness, est centrée sur les escapades fictives d'un agent double travaillant pour les agences de renseignement gouvernementales américaines et chinoises.

Ses articles de blog ont attiré un large public sur les réseaux sociaux chinois, et des dizaines de ses articles ont ensuite été traduits en anglais et publiés par la revue The Diplomat. Les thèmes récurrents dans ses écrits sont les vertus des valeurs démocratiques, la nécessité d'une plus grande compréhension entre la Chine et les États-Unis et son éveil personnel aux aspects problématiques du régime autocratique, ce qui lui a valu le surnom de Democracy Peddler (Colporteur de la démocratie) parmi ses partisans.

Une affaire qui s'inscrit dans plusieurs mois de vives tensions entre la Chine et l'Australie, entre ingérences politiques chinoises en Australie, appel de l'Australie à une enquête impartiale sur l'origine du Covid-19, et représailles économiques chinoises, en stoppant certaines importations venues d'Australie. Dernière affaire en date : le boycott diplomatique de l'Australie des JO d'hiver de Pékin, derrière les États-Unis et avec plusieurs pays occidentaux.

« Nous, les centres PEN soussignés, appelons le gouvernement de la République Populaire de Chine à libérer immédiatement et sans condition Yang Hengjun, afin que lui et sa famille puissent être rapatriés en toute sécurité en Australie, pour vivre librement sans crainte de nouvelles persécutions », conclut le communiqué.

