Chine : disparition de l'écrivain Yang Maodong, privé de visite à son épouse mourante

Yang Maodong n'aura jamais vraiment quitté le système judiciaire chinois, en quinze ans. En 2006, il est en effet arrêté après la publication de son livre, Shenyang Political Earthquake, une enquête consacrée à la corruption politique au sein de la province chinoise.

Arrêté, torturé et emprisonné pendant 5 ans pour les propos contenus dans son livre, Maodong n'avait pas pu profiter bien longtemps de sa liberté retrouvée : dès 2013, il est à nouveau interpellé pour sa participation à une manifestation contre la censure et pour la liberté de la presse et condamné à six années de prison pour sa « participation à des conflits » et « incitation au désordre ».

Depuis le 7 avril 2019, Yang Maodong était libre, mais il cherchait à rejoindre son épouse, Zhang Qing, réfugiée aux États-Unis depuis 2009 après l'arrestation de l'écrivain. Après plusieurs tentatives ratées pour quitter le pays, il s'était vu interdire toute sortie du territoire chinois, en début d'année 2021.

Or, la situation de Zhang Qing devenait critique. Suivie pour un cancer depuis plusieurs années, elle voyait son état s'aggraver, et avait lancé un appel aux autorités chinoises pour qu'elles réalisent sa dernière volonté : voir son époux à ses côtés.

Deux disparitions

Face à l'urgence de la situation, Maodong avait entamé une grève de la faim et signé une lettre ouverte au Premier ministre Li Keqiang, publiée le 29 novembre. Quelques jours plus tard, Yang Maodong a disparu des radars, et ses proches estiment qu'il est probablement détenu par les autorités, dans un lieu inconnu.

Ce 10 janvier, Zhang Qing a succombé des suites de son cancer, à Washington, à l'âge de 55 ans, sans avoir pu revoir son époux. « Il devrait pouvoir venir à un moment comme celui-ci », expliquait Zhang Qing en décembre 2021 au South China Morning Post. « Il ne devrait y avoir aucun obstacle à sa venue. Il doit s'occuper d'un certain nombre de choses », expliquait-elle, s'adressant aux autorités chinoises.

D'après Qing, en janvier 2021, la tentative de Yang Maodong pour la rejoindre aux États-Unis s'était soldée par une assignation à résidence de huit mois, dans la province de Guangdong.

À ce jour, Yang Maodong reste disparu, depuis le 5 décembre 2021, indique le Réseau des Défenseurs chinois des Droits de l'Homme (Network of Chinese Human Rights Defenders, CHRD), qui « condamne le traitement cruel et inhumain, ou la punition, infligés par les autorités chinoises ».

Photographie : Yang Maodong en 2013 (VOA, domaine public)