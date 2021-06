L'écrivain sino-australien Yang Hengjun accuse les autorités chinoises de “torture

Bien plus qu’un simple site personnel, l’aspiration à s’imposer comme une véritable maison d’édition, le romancier Bret Easton Ellis s’aventure dans de grands projets. Il débute l’expérience avec un récit qui s’intitule The Shards, qu’il lit chaque deux semaines. Et dont les premiers chapitres sont gratuitement offerts. De la littérature et quelques goodies, pour marquer le coup.