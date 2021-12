Royaume-Uni : les auteurs exhortent à ne pas oublier le peuple afghan

Le programme ACRS a été annoncé dès le 18 août 2021, et engage l'état britannique à apporter un soutien à 20.000 citoyens afghans à terme, dont 5000 la première année. Depuis lors, aucune action concrète n'a encore été réalisée, à en croire l'English PEN.

C'est la raison pour laquelle l'organisation appelle le gouvernement à « mettre en œuvre immédiatement le programme et à faire tout son possible pour soutenir les nombreux citoyens afghans ayant un besoin urgent de relogement ». Cet appel, à travers une lettre adressée à la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, a été réalisé en collaboration avec des organisations de premier plan, dont Amnesty International UK, l'Edinburgh International Book Festival, le National Centre for Writing, ou encore la Society of Authors.

SCOLARITE: Exclusion des filles afghanes des écoles

« Notre objectif, avec cette lettre, est de protéger les artistes et d'enclencher le programme sur lequel le gouvernement britannique s'est engagé. [...] Nous attendons simplement que cet engagement soit à présent réel, car cela fait déjà quatre mois », explique Daniel Gorman, directeur d'English PEN, cité par The Bookseller.

Des acteurs de la culture en danger de mort

Dans cette lettre, qui a été envoyée au Ministère de l'Intérieur britannique le 10 décembre, l'English Pen et toutes les associations signataires s'inquiètent pour les acteurs du monde de la culture afghan, particulièrement menacés, avec les minorités persécutées. « Sans action rapide, ces voix – ainsi que le patrimoine culturel riche et diversifié auquel elles contribuent – ​​seront irrévocablement perdues », expliquent-ils.

« Nous sommes une coalition d'organisations culturelles et de défense des droits humains conscientes que les artistes sont en danger en Afghanistan, ainsi que tant d'autres personnes, ou encore des minorités. Nous demandons au gouvernement de veiller à ce qu'il y ait un processus de candidature transparent et des critères clairs [pour l'obtention des aides], car nous recevons régulièrement des lettres d'écrivains et de journalistes afghans appelant à l'aide et au soutien », ajoute le directeur d'English PEN.

L'English PEN exige en conséquence que des dispositions soient mises en place pour soutenir « à long terme des personnes déplacées », et appelle à considérer « l'objectif de 20.000 personnes comme un point de départ. »

Cette coalition d'associations en appelle également au « respect de politique de réinstallation et d'assistance afghane (ARAP), séparément de l'ACRS ». Le programme ARAP, qui a été lancé officiellement le 1er avril 2021, offre une réinstallation et d'autres mesures d'assistance aux citoyens d'Afghanistan qui ont travaillé pour le gouvernement britannique.

Le programme, mis en place « pour refléter l'évolution de la situation en Afghanistan » stipule que « tout membre du personnel local, actuel ou ancien, directement employé par le gouvernement britannique, et évalué comme présentant un risque grave de menace pour la vie, sera éligible pour postuler à l'ARAP, quel que soit son statut d'emploi, son rang, son rôle, ou la durée de son service ».

Deux membres du Pen Club afghan assassinés depuis août

Une aide de plus en plus urgente après la prise de Kaboul par les talibans et le gel des aides occidentales qui s'en est suivi. Un arrêt des aides qui a conduit à l'effondrement des administrations afghanes, certes fortement corrompues, mais subventionnées en majorité par ces apports occidentaux.

On rappellera que PEN International s'était déjà alarmé fin novembre par le contenu des nouvelles réglementations relatives aux médias publiées par le gouvernement taliban, qui incluent des mesures fortement discriminatoires à l'égard des femmes. Des directives qui, pour l'association, ne sont qu'un des nombreux exemples de la répression croissante imposée par les talibans après leur prise du pouvoir à la suite de l'effondrement du gouvernement national afghan, en août dernier. Une dissolution qui s'est accompagnée d'une disparition de l'accès au livre.

AFGHANISTAN: des “créateurs pourchassés”

Rappelons également que le poète et historien Abdullah Atefi, membre du PEN Afghanistan, a été assassiné le 4 août, comme Dawa Khan Menapal, ancien journaliste et porte-parole présidentiel, également membre de l'association afghane de soutien à la culture et à la liberté d'expression. Ce dernier travaillait à la tête du Centre des médias et de l'information du gouvernement afghan au moment de son assassinat.

Crédits : DVIDSHUB (CC BY 2.0)