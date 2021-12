Lutte contre le sexisme et lecture en prison, deux ratés du ministère en 2021

Les bonnes résolutions sont peut-être prononcées pour être repoussées d'une année à l'autre, mais les conséquences sont un peu plus importantes lorsqu'il s'agit d'un ministère public. En janvier 2021, Roselyne Bachelot-Narquin faisait part d'un engagement de son ministère dans un plan de lutte contre les violences sexuelles.

« Pour 2021, le ministère de la Culture va déployer un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans trois nouveaux secteurs : le spectacle vivant, les arts visuels et le livre », assurait un communiqué diffusé à la fin du mois de janvier dernier.

Quelques semaines plus tard, la révélation des accusations portées à l'encontre de Stéphane Marsan, alors directeur des éditions Bragelonne, par plusieurs femmes, autrices ou éditrices, rappelait l'urgence de ce combat. Le Syndicat national de l'édition emboitait d'ailleurs le pas au ministère, après l'onde de choc, promettant des « outils et des actions spécifiques et adaptés au secteur de l'édition [...] proposés aux maisons d'édition d'ici la fin de l'année 2021 ». À notre connaissance, ces outils et actions n'ont pas été communiqués, ou n'ont en tout cas pas été partagés en public.

Du côté du ministère, l'engagement est resté lettre morte, semble-t-il : les cas de harcèlement moral identifiés chez Albin Michel et Plon, parallèlement aux actes sexistes, appellent pourtant la mise en œuvre d'un plan général à l'industrie du livre et à l'édition qui, comme tout secteur du monde du travail, ne sont pas exemptes de pressions diverses.

Bien sûr, sexisme et inégalités se retrouvent aussi du côté des salaires, où la différence de rémunération persiste, tant du côté des cadres de l'édition que des auteurs...

La prison, oubliée de la politique culturelle ?

Du côté des publics cette fois, le ministère de la Culture a négligé un terrain pourtant crucial en matière d'accès à la culture : les établissements pénitentiaires. Répondant à la question d'une députée LREM plus tôt au cours de l'année, la rue de Valois avait assuré accorder « une grande importance au développement de la culture en détention, particulièrement dans le domaine du livre et de la lecture ».

Le ministère indiquait alors qu'un nouveau protocole serait finalisé et signé entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice, pour actualiser les précédents. Ces protocoles, pris en 1986, 1990 et 2009, permettent d'encadrer la politique culturelle des établissements pénitentiaires, mais aussi de lui garantir des moyens suffisants pour être mise en œuvre.

CULTURE: l'accès aux livres en prison, un calvaire

« [U]n groupe de travail interprofessionnel, piloté par le ministère de la Culture, a conduit une réflexion collective sur la lecture en prison », indiquait la rue de Valois en août dernier, promettant un texte qui réaffirmerait « la place essentielle du livre et de la lecture comme leviers d'insertion sociale et professionnelle et comme outil adapté à la prévention et la lutte contre la récidive ».

Les travaux interministériels sont lents et complexes, car ils impliquent deux administrations, chacune avec leur charge de travail, mais ce manqué du protocole est regrettable, d'autant plus lorsque la lecture est faite Grande cause nationale.

Malgré ces deux ratés de taille, la politique culturelle aura eu à son crédit, en 2021, deux lois sur le livre proposées par des sénatrices, mais aussi le lancement réussi du Pass Culture.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0