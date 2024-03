Question à Rachida Dati : en France, les auteurs ont-ils un travail ?

À compter de 19 h, s’achèvera la Journée des auteurs européens, portée par Bruxelles, pour laisser s’ouvrir la Nuit des auteurs et autrices, réactions des intéressés à l’inaction politique. Cette première édition, qui promet de durer jusqu’au coucher du soleil, se déroulera dans une douzaine de villes — dont Paris, Bruxelles, Lyon, Toulouse ou encore Marseille, Lyon et Lille.

40 structures et une ministre

Si le projet est à l’initiative du Syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine, de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et de la Ligue des auteurs professionnels, quarante organisations se sont mobilisées pour qu’il voie le jour. Chacune portant les mêmes revendications sociales et soulignant la précarité grandissante du métier et la nécessité impérieuse de protéger les créateurs.

À LIRE - “A-t-elle déjà lu un livre ?” : étrillée, Rachida Dati riposte

Instaurer un statut protecteur au niveau européen reviendrait à protéger créatrices et créateurs : l’adoption des mesures voulues par Bruxelles aurait des effets bénéfiques sur leur situation. Le tout en garantissant des conditions de travail décentes, en interdisant les contrats abusifs, en réglementant l’utilisation de l’Intelligence artificielle, en assurant l’équité des rémunérations et en renforçant les syndicats et la négociation collective.

Il a été rapporté par ActuaLitté que les valeurs défendues par ce rassemblement résonneraient avec les actions de la ministre – spécifiquement pour ce qui touche à la rémunération des artistes-auteurs, mais également leur protection sociale et la vigilance à l'égard de l'intelligence artificielle. La ministre a donc invité une délégation de trois femmes à la rencontrer.

Rencontre à Valois

Églantine de Boissieu, déléguée générale du SMC, avec Samantha Bailly, coprésidente de la Charte ainsi que Stéphane Le Cam, directrice générale de la Ligue avaient rendez-vous dans les salons de Valois. Au cœur des échanges, la rémunération des créateurs, certes, mais également l’Intelligence artificielle ainsi que les mesures de protection sociale.

À LIRE - IA, auteurs : Rachida Dati face aux députés

« Il faut se poser la question : en France, considère-t-on que les auteurs travaillent ? Car il n’est pas possible qu’ils aient des devoirs, en tant que travailleurs, sans avoir les droits qui y sont associés », s’agace Samantha Bailly. « Que l’on connaisse des dysfonctionnements dans le pays, c’est une chose. Mais plusieurs précédents cabinets de la Culture ont promis des améliorations, sans que rien n’évolue encore. »

« Depuis sa nomination, qui a pris de court, elle s’est plusieurs fois exprimée en évoquant le sort des artistes-auteurs. En multipliant des déclarations de la sorte, elle a fait entendre un discours jusqu’à présent peu en vogue », souligne Stéphanie Le Cam. « Angoulême a été aussi l’occasion du premier discours de Madame la Ministre de la Culture, Rachida Dati, à destination du monde du livre », insistait dernièrement Céline Benabès, directrice de la Charte.

Auteurs, RSA et minima sociaux

Ministre de la Culture des vraies personnes, loin des vernissages, Rachida Dati trancherait avec les deux dernières locataires de Valois — Roselyne Bachelot et Rima Abdul-Malak, « dont on n’attendait pas grand-chose », assure un observateur. « Dati ressemble à ce titre à Franck Riester : de l’inattendu avait surgi un interlocuteur attentif et actif, quand il a pris conscience de la situation des artistes-auteurs, lors de son passage au ministère », poursuit-on.

DOSSIER – Vie et mort du Rapport Racine

D’autant que la question de la protection sociale est essentielle : dernièrement, le député Pierre Dharréville (Gauche démocrate et républicaine — NUPES — Bouches-du-Rhône) alertait le ministère du Travail sur la réforme du revenu de solidarité active (RSA) sur les artistes-auteurs. « En 2019, 75 % des auteurs de bande dessinée installés à Angoulême étaient au RSA », indique-t-il. De fait, les auteurs ne sont rémunérés qu’une fois leur œuvre achevée et « selon le résultat commercial de leur travail. Pendant le temps consacré à la création elle-même, ils et elles ne perçoivent pas, ou très peu, de revenus ».

Et de conclure : « Si les artistes-auteurs se retrouvent contraints d’effectuer 15 heures d’activités par semaine autre que leur travail de création, ils ne pourront plus avoir le temps nécessaire pour créer. » De fait, à compter de 2025, le versement du minima social sera corrélé à l’accomplissement de 15 à 20 heures d’activité hebdomadaire. Une obligation future, déjà expérimentée dans 47 départements, avait précisé Catherine Vautrin, la ministre.

Une essentielle protection sociale

Alors que le 12 mars dernier, la ministre passait son Grand Oral devant les Sénateurs, elle était également sollicitée sur le fameux partage de la valeur. De fait, Laure Darcos (loi prix unique des Frais de port) et Sylvie Robert (Loi Bibliothèques) ont pour projet de plancher sur ce sujet « extrêmement compliqué ». Tout particulièrement quand le Syndicat national de l’édition diffuse une étude pour le moins tarabiscotée…

DÉCRYPTAGE – Calculatrice en main, le syndicat des éditeurs compte trop bien

Les initiatives partiront-elles du Palais du Luxembourg ou de la rue de Valois ? Pour Églantine de Boissieu, un point commun s’impose dans les métiers de la création : « Tout le monde fait le même métier, régi par le Code de la Propriété intellectuelle. Mais nos membres n’en tirent que peu bénéfice et dans le cadre de l’exploitation commerciale uniquement. »

Et de soulever plusieurs enjeux tout aussi prégnants : « Souhaiter la protection des œuvres est une chose, mais bénéficier d’une protection sociale est tout aussi primordial. De même, il y a un danger à brandir l’image d’un auteur transpercé par le génie, car cela essentialise la fonction : nous risquons de n’avoir plus que des hommes blancs de 50 ans comme créateurs. Et nul ne peut ignorer la question de diversité que cela pose : cela relève d’une justice sociale et sociétale. »

D’autres éléments, comme le lien de subordination pour les métiers du livre « est à encadrer ou faire disparaître. Mais dans tous les cas, que l’on cesse d’en faire un tabou ».

Contrat sans travail ?

Car l’un des nœuds gordiens de cette relation entre auteurs et éditeurs tient justement aux dispositions contractuelles engageant les deux parties. « En aucun cas, le contrat de cession de droits, consacré à l’exploitation commerciale, ne permet de déclencher un arrêt maladie — contrairement au contrat de travail d’un employé. » Les auteurs n’en réclament pour autant pas un CDD ni un CDI, mais une meilleure protection.

« À cette heure, il n’y a pas assez d’articulation entre le CPI et le Code de la Sécurité Sociale. Le contrat de cession engage l’auteur à rendre un manuscrit à une date donnée : aucun événement de sa vie personnelle ne peut l’y soustraire. » Comprendre : en cas d'immobilisation de ses deux bras, il sera utile d'apprendre à dessiner ou taper sur clavier avec les oreilles pour honorer ledit contrat.

En invisibilisant la partie création de l’œuvre, « pour ne se focaliser que sur l’exploitation commerciale, ce contrat réduit les droits sociaux des artistes-auteurs. Aggravant donc une précarité trop largement reconnue », conclut la directrice générale de la Ligue.

Crédits photo : Paris XIXe arrondissement - ActuaLitté, CC BY SA 2.0