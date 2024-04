Le SNE contre la publicité télévisée pour les livres (sans régulation)  

Le SNE, qui a été consulté par le ministère de la Culture, avait déjà manifesté son opposition à l'extension de la publicité pour les livres à la télévision, argumentant que cela pourrait déséquilibrer un secteur caractérisé par sa diversité et accentuer les tendances vers la « best-sellerisation » déjà observées, explique le syndicat dans un communiqué.

Ce dernier souligne par ailleurs que les résultats d'une expérimentation similaire menée pour le cinéma depuis 2020 ne soutiennent pas une promotion diversifiée de la production cinématographique.

Face à un décret dépourvu de tout cadre réglementaire précis et sans engagement clair pour promouvoir davantage le livre et la lecture à la télévision, le SNE demande l'abrogation de cette mesure, jugée non concertée avec les professionnels du livre.

Après le cinéma, le livre

En effet, un nouveau décret publié le 5 avril 2024, permet désormais la publicité pour les livres et le cinéma à la télévision. Cette expérimentation de deux ans, qui fait suite à des débats remontant à l'époque de Nicolas Sarkozy, est mise en œuvre par Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture. Depuis 1992, la publicité pour les livres était limitée à cause de la loi visant à protéger la diversité culturelle et à éviter la dominance des grandes maisons d'édition.

L'objectif affiché par le gouvernement : moderniser la réglementation pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation média et aux transformations du marché publicitaire, qui voit une montée en puissance de la publicité digitale au détriment de la presse écrite. L'expérience précédente pour le cinéma, lancée en 2020, a notamment montré des résultats positifs en termes de fréquentation, particulièrement hors de Paris.

À LIRE - La France expérimentera la publicité pour les livres à la télé

Le gouvernement s'engage à évaluer l'impact de ce changement pour l'édition littéraire, en analysant les effets sur la commercialisation des livres et la diversité des œuvres promues.

Crédits photo : Ryan Merritt (CC BY 2.0)