Culture : Florence Botello et Lucie Carette au cabinet de la ministre

Après plusieurs semaines à la rue de Valois, Rachida Dati poursuit la constitution de son cabinet, qui compte à présent une quinzaine de membres. Rappelons que Gaëtan Bruel, venu de la Villa Albertine de New York, assure la direction de ce cabinet, tandis Georges Salaün, qui officia auprès du préfet en Martinique, en a été nommé chef.

Le Journal officiel du 28 février entérine l'entrée de deux nouvelles membres, en poste depuis quelques jours déjà.

Florence Botello est ainsi conseillère démocratie culturelle, éducation artistique, égalité des chances et politiques d'inclusion. Agrégée de lettres modernes, Florence Botello fut allocataire-monitrice de 2008 à 2011 à l'université Paris-Sorbonne. Après un passage par Le Studio de Formation Théâtrale, elle fut ensuite chargée de mission pour Sciences Po Paris, avant d'y enseigner.

En collaboration avec le ministère de la Culture, elle a coordonné le programme La Relève, qui vise à accompagner et former 101 jeunes de 25 à 40 ans venant des 101 départements français à l’ensemble des métiers présents dans les institutions artistiques et culturelles des arts visuels et du spectacle vivant (programmation, diffusion, marketing, communication...)

À LIRE - Culture : Hubert Tardy-Joubert, conseiller livre, lecture, traduction

Lucie Carette, pour sa part, conseillera la ministre sur les sujets relatifs au cinéma, au jeu vidéo, aux industries culturelles, au numérique et à l'intelligence artificielle. Elle partage avec Gaëtan Bruel une expérience de la diplomatie culturelle au sein de la Villa Albertine, puisqu'elle-même a dirigé l'institution, à Los Angeles cette fois, entre 2021 et 2023.

Auparavant, elle avait officié en tant qu'attachée audiovisuelle et directrice du bureau des industries culturelles et créatives de Los Angeles, où elle avait notamment organisé les rencontres « Shoot the Book ! », qui mettent en relation des professionnels du cinéma et des éditeurs, pour faciliter les adaptations de livres...

Photographie : le ministère de la Culture, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)