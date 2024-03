Braille : que fait la France pour fournir des livres aux aveugles ?

Le but principal du Centre de transcription et d’édition en Braille (CTEB) est de faciliter l’accès à la lecture en braille pour tous les déficients visuels, en proposant des livres au même tarif que les versions standards. Dans ce cadre, l’association a organisé une importante journée de sensibilisation le 4 janvier 2023, date correspondant à l’anniversaire de Louis Braille.

Car l’an passé, précisément, un prix unique du livre en braille était mis en œuvre par l’organisme basé à Toulouse. En 2023, leur catalogue comptait environ 2000 ouvrages dans une grande variété de genres — des œuvres classiques de la littérature à la littérature érotique, en passant par la fantasy et les livres-jeux tactiles.

À LIRE - Révolution : en 2023, des livres en braille vendus au “prix unique“

Bien que les lecteurs et lectrices aveugles aient accès à un certain nombre de choix, il existe encore un énorme fossé entre cette offre et les quelque 70.000 titres publiés en France en 2021 seulement. En d’autres termes, les efforts d’adaptation doivent se poursuivre.

Deux parlementaires interpellent ainsi la ministre de la Culture sur l’initiative du CTEB : de fait, les livres adaptés étaient « généralement vendus quatre à cinq fois plus cher que les autres ». Une injustice réparée avec l’opération de 2023 — mais pour partie seulement.

La réussite rencontrée « a montré le désir de lecture des personnes aveugles et le manque qui est le leur face à la pénurie de livres en braille », affirme André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine — NUPES — Puy-de-Dôme).

« Ce manque de lecture peut provoquer une forme d’illettrisme chez les personnes aveugles qui se voient refuser l’accès à la lecture et au savoir, dont bénéficient tous les autres citoyens », renchérit Danièle Obono (La France insoumise — Nouvelle Union Populaire écologique et sociale — Paris).

De fait, seuls 8 % des ouvrages diffusés en France bénéficient d’une version pour les personnes aveugles. « Les personnes concernées par un handicap visuel sont donc laissées pour compte et ne peuvent pas avoir accès comme tout autre citoyen à l’éducation grâce à la richesse des livres », poursuit-elle.

Mais pour les deux députés, la problématique demeure la même : « [L]e portail d’accès au livre soutenu par le ministère de la Culture n’est pas une réponse suffisante à cette pénurie et […] il est nécessaire de mener une vraie politique d’accès au livre pour les personnes aveugles », note André Chassaigne.

Sur le territoire français, 1,7 million de personnes sont concernées par ce déficit éditorial et les deux députés sollicitent donc Rachida Dati. Quelles mesures sont prévues « pour soutenir l’édition de livres en braille et ce, afin de favoriser l’accès à la lecture des personnes aveugles et que leurs droits au savoir soient enfin reconnus », demande André Chassaigne à la rue de Valois.

De son côté, Danièle Obono « souhaite donc savoir si elle [Rachida Dati] compte accorder un financement public à cette association, pour un accès à la lecture pour toutes les personnes non voyantes ».

Crédits photo : Eren Li