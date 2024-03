Une charte de déontologie pour l'inspection des affaires culturelles

L’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) assure une mission générale de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation à l’égard de l’ensemble des services et établissements publics du ministère de la Culture, ainsi que des organismes bénéficiant d’un concours direct ou indirect des services de ce ministère. Elle évalue également les politiques publiques au regard de leurs objectifs et des moyens alloués.

Elle produit, dans le cadre d'une activité de conseil et d'expertise, un certain nombre de rapports, dont les derniers portaient notamment sur le domaine national de Chambord ou les labels de création dans les zones rurales.

Depuis décembre 2022, l'IGAC est dirigée par Laurence Tison-Vuillaume, elle-même nommée inspectrice générale des affaires culturelles en 2021.

À la suite d'une recommandation de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), en 2016, afin de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions, le ministère de la Culture s'était doté d'un collège de déontologie en 2018, compétent « pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale du ministère chargé de la culture ; pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ».

Ce même collège de déontologie, dans un avis en date du 5 juillet 2023, portait le projet d'une charte de déontologie pour l'inspection générale des affaires culturelles. Celle-ci n'a pas de caractère réglementaire ni volonté de se substituer aux dispositions législatives ou règles internes d'organisation de service.

De l'indépendance au secret professionnel

Cette charte de déontologie s'ouvre sur un principe consacré par un décret de décembre 2022, l'indépendance des inspecteurs et inspectrices des affaires culturelles. « Ils sont libres de leurs analyses et conclusions », rappelle ainsi le premier article de cette charte : « Un inspecteur général ou un inspecteur peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partage pas tout ou partie des conclusions. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note motivée qui est jointe au rapport. »

Dans leurs travaux, les membres de l'IGAC s'appuient « sur des informations et données sourcées et documentées », et adoptent « une attitude impartiale ».

Les membres de l'IGAC respectent le principe de neutralité, selon lequel il ne leur appartient pas de manifester dans l'exercice de leurs fonctions leurs préférences politiques, religieuses ou philosophiques. – Charte de déontologie de l'IGAC

Au moment de leur nomination, les membres de l'IGAC remplissent une déclaration d'intérêts, à mettre à jour régulièrement et dès que cela est nécessaire. Le collège de déontologie du ministère peut être sollicité, en cas de doute sur telle ou telle mission en regard de leur situation présente ou passée.

Les membres de l'IGAC doivent conserver une vigilance particulière vis-à-vis des avantages ou faveurs qui pourraient être proposés, et veillent à « ce que leur acceptation d'éventuelles facilités de transport, d'hébergement ou de repas [...] ne risque pas de conduire à ce que leur impartialité ou leur probité puissent être mises en doute ».

Les règles de déontologie des membres de l'IGAC recoupent un certain nombre d'obligations des fonctionnaires et agents du service public. Ils sont ainsi soumis au devoir de réserve, invités à s'abstenir « d'exprimer publiquement des positions susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur fonction et à la réputation du service ». S'ils jouissent de la liberté d'opinion, elle ne doit pas s'exercer en lien avec l'IGAC ou leur fonction.

Par ailleurs, les membres doivent respecter le secret professionnel, qui concerne les documents auxquels ils ont eu accès, mais aussi la confidentialité d'éventuelles sources. Par ailleurs, les « membres de l'IGAC ne font pas état publiquement des résultats de leurs travaux sans l'accord de l'autorité compétente », ce qui peut parfois réduire à néant l'impact d'une mission d'inspection de l'IGAC...

La charte de déontologie peut être consultée à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0