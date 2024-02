Italie : Feltrinelli seul propriétaire de la première école d'écriture d'Europe

Les liens entre l'école d'écriture privée Holden (qui produit, depuis des années, de nombreux talents italiens) et le groupe Feltrinelli ne datent pas d'hier. Ils remontent à février 2012, lorsque Feltrinelli a rejoint la Scuola Holden en y contribuant à hauteur de 25,1%, pour passer, sept ans plus tard, à 51,5%, au moment où l'école s'est transformée en université. À présent, c'est 100%.

Un groupe, trois pôles

Le pôle Éducation du groupe éditorial italien se structure désormais en deux parties : l'école Holden et Feltrinelli Education, une plateforme de formation culturelle et professionnelle qui cherche à répondre aux besoins des entreprises, à travers une proposition conséquente de cours et de formations.

Les deux autres pôles du groupe, dirigés aujourd'hui par l'administratrice déléguée Alessandra Carra, sont le pôle Contenu, qui couvre tous les langages de la production éditoriale, des livres aux podcasts, des livres audio aux documentaires, et le pôle Canaux, consacré à la distribution de livres et de produits culturels dans les librairies physiques et numériques Feltrinelli.

Développer la « culture humaniste » dans le monde professionnel

La constitution du nouveau pôle a été confiée au vice-président du conseil d'administration de Feltrinelli, Giuseppe Morici, tandis qu'Alessandro Baricco conserve le rôle de doyen de la Scuola Holden et de membre à vie du conseil d’administration.

Comme l'indique le communiqué de presse, « le renforcement du pôle éducatif complète la proposition Feltrinelli et offre une vision originale de l'éducation, du premier cours universitaire diplômant en écriture en Italie aux plus de 500 cours en présentiel et en ligne sur les techniques de narration, jusqu'aux produits et projets de formation B2B développés par Feltrinelli Education et Holden Studios pour introduire le storytelling et la culture humaniste dans le monde des entreprises et des institutions ».

