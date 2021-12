Cadres de l'édition : une différence de salaire de 26 % entre hommes et femmes

En se basant sur les données de l'Enquête sur les revenus fiscaux et sociaux, réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le ministère de la Culture a réuni des données précises sur les revenus des travailleurs du secteur de la culture.

Salaires et salariés

Sur la période 2012-2017, prise en compte par la rue de Valois dans son rapport sur les chiffres clés 2021, « huit professionnels de la culture sur dix sont salariés, et un sur quatre est non-salarié ». Le salaire annuel moyen des premiers s'élève à 20.000 €, celui des seconds à 16.800 € : tous sont plus faibles que ceux de l'ensemble des salariés et de l'ensemble des indépendants, mais les professions culturelles comptent plus d'actifs qui cumulent des revenus salariés et non-salariés.

La dispersion des revenus, notamment chez les auteurs littéraires et traducteurs, reste particulièrement importante dans l'édition : « [L]es 10 % les moins rémunérés déclarent 2600 € maximum de revenus annuels d’activité quand les 10 % les plus rémunérés en déclarent 72.900 € ou plus. » Pour les journalistes et cadres de l'édition, le delta est plus resserré, mais toujours conséquent : de 9200 € de revenus annuels à 59.800 €.

REVENUS: d'importantes inégalités entre auteurs

En prenant en compte le niveau de diplôme (généralement très élevé) et le temps de travail (souvent plus court que celui des autres actifs, « les revenus totaux d’activité des professionnels de la culture sont inférieurs de 29 % en moyenne à ceux d’un actif exerçant une autre profession ».

Hommes, femmes, modes d'emplois

Pour les professions littéraires, les différences de revenus entre les femmes et les hommes atteignent 27 % (26.500 € contre 36.200 €), au détriment des femmes, un niveau similaire à celui observé pour l'ensemble des actifs, toutes professions confondues. Pour les journalistes et cadres, la différence de salaires est de 26 % (28.700 € contre 38.800 €), et pour les auteurs littéraires et traducteurs, de 25 % (23.300 € et 30.900 €).

Les revenus des professionnels de la culture, dans ces conditions, sont souvent complétés par ceux du conjoint ou de la conjointe, pour 2/3 d'entre eux. Ces revenus complémentaires permettent de gommer les inégalités entre hommes et femmes, relève le ministère de la Culture.

En prenant en compte le nombre et l'âge des individus des ménages, il est possible d'estimer qu'au cours de « la période 2012-2017, les professionnels de la culture ont en moyenne un niveau de vie annuel de 29.700 €, supérieur de 11 % à celui de l’ensemble des actifs en emploi, toutes professions exercées ».

Toutefois, à caractéristiques sociodémographiques et conditions d’emploi identiques, un professionnel de la culture a un niveau de vie annuel moyen inférieur de 11 % à celui d’un actif exerçant une autre profession.

