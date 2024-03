En octobre, un Sommet de la Francophonie tourné vers la création

Le 19e Sommet de la Francophonie s'ouvrira en France, au sein de la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, le 4 octobre 2024. Emmanuel Macron accueillera à cette occasion ses homologues et chefs de gouvernements, venus de dizaines de pays du monde entier, pour une première journée de travaux et débats.

Le lendemain, le Sommet se déplacera à Paris, sous la coupole du Grand Palais, pour poursuivre la réflexion autour de la thématique centrale : « Créer, innover, entreprendre en français ».

Ce 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, le président de la République donne le coup d'envoi d'un programme étalé sur 6 mois, tourné vers l'espace francophone et tous les locuteurs. Dans une vidéo diffusée par l'Élysée, il invite en personne chacun et chacune à se joindre à l'événement, en célébrant la langue française et la diversité des personnes qui la parlent.

En fin de journée, il accueillera Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, qui dirige l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

La France et l’OIF sont convenus que la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat dans la diversité de l’espace francophone seront placés au cœur de l’événement. La Francophonie est en effet un formidable vecteur de débats intellectuels, de création et d’emploi et le monde francophone est porteur de talents et d’opportunités dont nous devons être fiers. La thématique retenue invitera chacune et chacun à « Créer, innover et entreprendre en français ». – L'OIF

Emmanuel Macron s'entretiendra avec Louise Mushikiwabo en présence de Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, et de Rachida Dati, ministre de la Culture.

Faire rayonner la francophonie

Pour ouvrir la voie jusqu'au sommet du mois d'octobre, un Festival de la Francophonie se déploie à partir de ce 20 mars, jusqu'à l’inauguration de l'événement en fin d’année. Son objectif ? « Donner à voir l'effervescence de la créativité francophone dans tous les domaines : culturel, économique, technologique, sociétal », détaille l'Élysée, qui souhaite présenter la francophonie comme « une force de transformation du monde ».

40 pays et quelque 400 structures, en France et à l'international, se sont associées à l'initiative, dont des acteurs culturels en France, mais aussi des écoles, des universités, des établissements d'enseignement supérieur, en France comme à l'international, grâce au réseau diplomatique français.

Une semaine avant le Sommet, le Festival investira plus particulièrement la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, et plusieurs lieux parisiens. Des créateurs, des entrepreneurs, des sportifs, des penseurs, des acteurs et structures francophones viendront illustrer et incarner la vitalité et l'inventivité de la francophonie. Station F, dans le 13e arrondissement de Paris, abritera un salon du meilleur de l'innovation francophone, Francotech.

Avec ce sommet francophone qui cite largement la création, mais aussi l'économie et l'entreprise, Emmanuel Macron poursuit une relation particulière avec ce thème et la langue française. En octobre 2023, il inaugurait ainsi la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, véritable fil rouge patrimonial de ses deux quinquennats.

En 2018, il avait présenté une Stratégie internationale pour la langue française et le plurilinguisme, puis organisé les États généraux du livre en français, en 2021, suivis du Congrès mondial des écrivains en langue française.

De nombreux événements, et des initiatives qui le sont tout autant. En octobre 2023, Emmanuel Macron avait ainsi confié une mission à l'écrivain Kamel Daoud, pour « multiplier les traductions des textes français vers les langues étrangères, notamment vers le continent africain ». Interrogé, l'Élysée n'a pas pu fournir d'éléments sur l'état d'avancement de cette mission, ou sur de premières conclusions.

« À l'horizon du Sommet », ajoute toutefois la présidence, l'objectif est « d'être en capacité de mettre sur la table de nouveaux instruments, de nouveaux outils qui permettent à l'ensemble des membres de la Francophonie de travailler ensemble et de faire avancer leurs grands objectifs communs, dont celui-ci ».

Photographie : l'ouverture du 17e Sommet de la Francophonie, en 2018, à Erevan, en Arménie (illustration, Paul Kagame, CC BY-NC-ND 2.0)