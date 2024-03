Le 12 mars : Quinze minutes de lecture, partout en France

Le CNL invite d’ores et déjà les structures souhaitant rejoindre l’événement à s’inscrire sur son site Internet, à consulter le guide pratique en ligne et à partager leur initiative via les réseaux sociaux avec le mot-dièse #12marsjelis. Nouveautés cette année, le Quart d’heure de lecture national sera identifié par une nouvelle charte graphique et un logo. Les organisateurs, quant à eux, pourront gagner des livres et des Chèque Lire via un jeu concours.

Cinq ambassadeurs engagés pour le livre et la lecture et qui portent l’appel à participation au Quart d’heure de lecture national :

• Anne-Laure Bondoux, autrice et présidente de la commission « Partir en Livre » au CNL

• Arthur Teboul, auteur-compositeur-interprète, chanteur et parolier du groupe Feu!Chatterton

Professeur Marcel Rufo, pédospychiatre

• Mokhtar Amoudi, auteur, lauréat 2023 du prix Goncourt des détenus

• Pomme, auteure, compositrice et interprète

En partenariat avec l’Éducation nationale pour les écoles, le CNL mobilise aussi les entreprises, les administrations, les associations, les centres sociaux, les EPHAD… En manifestant notre attachement collectif aux livres, cette opération nationale symbolique vise à sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture, et d’encourager toutes les organisations, publiques et privées, à mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.

3e édition : quelques temps forts

L'École Nationale Supérieure de Police de St-Cyr-au-Mont-d'Or (Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône) mobilisera les futurs agents pour attirer l'attention sur les bienfaits de la lecture, moyen de lutter contre le stress et booster ses neurones.

La Fondation Orange (Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine), en partenariat avec la librairie le Divan (Paris 15) invitera le public à un moment d’évasion par la lecture. Les participants pourront repartir avec des livres mis à disposition par la librairie.

À la Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de Seine-Saint-Denis, le temps d'un quart d'heure sur la pause déjeuner, des passionnées de littérature se retrouveront pour échanger leurs coups de cœur du moment en 7 minutes chrono. Une seule règle : accepter d’être à la fois lecteur et auditeur puis laisser faire le hasard. (Ouvert uniquement aux personnels de la DSDEN)

La Fnac de Bergerac (Nouvelle-Aquitaine, Dordogne) proposera trois fois 15 minutes de lecture à voix haute originale et participative. À 11h, 15h30 et 17h, le public sera invité à participer à une expérience de lecture, accompagnée d'un brin de musique.

Au Collège Pierre Puget (Var, PACA) chaque membre de la communauté éducative choisira des textes littéraires en lien avec les Jeux Olympiques, à lire à voix haute ou en silence.

À Saint-Gilles les Hauts, à la Réunion, l’association Lire, écrire, agir - Réunion (LEAR) invitera les enfants et les parents d'une résidence sociale à partager un goûter-lecture. Cette action se fait en lien avec un bailleur social. Les enfants repartiront avec un livre jeunesse.

Pour participer et inscrire son quart d’heure de lecture : cliquez ici

Plus d’informations : ici

Crédits photo : ulleo CC 0