Au ministère de la Culture, Fabrice Benkimoun reste chargé des auteurs

En mars 2021, et pour une durée de trois ans déjà, Fabrice Benkimoun devenait délégué aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l'emploi, auprès du Directeur général de la création artistique (DGCA), à l'administration centrale du ministère de la Culture.

La délégation aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l'emploi a été créée en fin d'année 2020, chargée, pour les professions d'artistes et d'auteurs, « des questions relatives à leurs conditions d'exercice, à leur installation et à la protection sociale qui leur est applicable ». « À ce titre, elle élabore et met en œuvre une politique générale d'insertion économique et de protection sociale des artistes et des auteurs », selon l'arrêté de création.

L'émergence de cette délégation faisait suite au fameux rapport Racine, remis en début d'année 2020 au ministère de la Culture, et destiné à l'informer des conditions économiques et sociales des artistes-auteurs, des professions en voie de paupérisation depuis plusieurs années.

La recommandation n°9 de ce rapport proposait de « [c]réer une délégation aux auteurs au ministère de la Culture chargée de coordonner la politique des artistes-auteurs du ministère de la Culture et de ses établissements publics, de piloter la concertation territoriale animée par les DRAC, de préparer les réformes concernant les artistes-auteurs et d’assurer le secrétariat du Conseil national des artistes-auteurs ».

Les organisations d'auteurs avaient accueilli favorablement cette nouvelle délégation, en tant qu'interlocuteur stable pour toutes les questions les concernant : auparavant, le dialogue était souvent interrompu avec les (nombreux) changements de locataires de la rue de Valois.

Le maintien de Fabrice Benkimoun à la direction de cette délégation, pour trois années supplémentaires, s'inscrit dans cette même logique de stabilité...

