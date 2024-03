80e anniversaire de la Libération : un appel national à la collecte d’archives  

Documents, correspondances, photos, films, ou carnets personnels que des ancêtres ont pu sauvegarder depuis la période de la Seconde Guerre mondiale, des témoignages historiques peuvent se trouver dans des maisons, dissimulés dans de vieux contenants ou des boîtes couvertes de poussière.

« Ces documents originaux sont des sources précieuses de notre Histoire nationale. Les archives familiales et privées renouvellent notre récit des événements, offrent une lecture plus intime, au plus proche de la vie quotidienne des acteurs et témoins de la Libération », développent les autorités.

Et d'ajouter : « En confiant vos archives personnelles aux services publics dédiés, vous assurez leur transmission aux futures générations. Ces documents seront soigneusement préservés par des spécialistes et rendus accessibles à l'ensemble de la population française, enrichissant ainsi des expositions, recherches historiques ou initiatives culturelles et éducatives. »

Ici, l'annuaire des services d'archives.

