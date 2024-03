Laurence Engel quitte la présidence de la BnF

Le divorce est prévu pour le 6 avril — et la personne qui prendra la succession n’est pas encore connue. La future ex-présidente a communiqué par mail l’annonce de ce départ : « Le président de la République, par la voix de la ministre de la Culture, m’a fait savoir le 4 mars qu’il souhaitait donner à la BnF un nouveau président ou une nouvelle présidente. »

Côté rue de Valois, pas de réaction, pas plus que du côté de l’Élysée, mais le projet est simple, « un nouveau cap dans une nouvelle donne budgétaire », assure Laurence Engel.

Pourc cette ancienne directrice de cabinet d’Aurélie Filippetti, quand elle était à la Culture, la BnF fut une terre d’accueil et de complexité : les travaux sur le site de Richelieu, avaient débuté voilà 12 ans et son désormais achevés. Quelques difficultés demeurent non réglées, notamment dans les relations avec l’ALUBnF, association des lecteurs et usages.

En 2023, la Bibliothèque nationale de France a battu un nouveau record historique en accueillant 1,45 million de personnes sur l'ensemble de ses sites, dépassant ainsi le pic atteint en 2019 avant la crise sanitaire. Avec plus d'un million d'entrées dans les salles de lecture et près de 400.000 visiteurs pour l'offre culturelle, la BnF figure parmi les bibliothèques les plus fréquentées au monde. Les Pass annuels BnF ont également rencontré un grand succès avec plus de 70 000 adhésions enregistrées au cours de l'année.

En 2024, la BnF poursuit sa politique d'ouverture en rendant accessible les salles de lecture publique du site François-Mitterrand aux jeunes dès 14 ans et en accueillant les enfants et leurs familles tous les jours de l'année dans la salle 1 du site François-Mitterrand, dédiée à la littérature jeunesse.

Laurence Engel aura lancé le grand projet réunissant la Bibliothèque nationale de France (BnF) et l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV). L'objectif est d'établir un pôle de conservation de la BnF à Amiens, comprenant le Conservatoire national de la Presse et un centre de conservation pour les collections de la BnF, avec une ouverture prévue fin 2029.

Cette collaboration vise à mettre en avant la presse dans les domaines scientifique, technique et culturel à Amiens et dans les Hauts-de-France. L'accord prévoit également le développement de formations spécialisées et de recherches sur la presse au sein de l'UPJV. Ce partenariat s'ajoute à une collaboration existante avec les collectivités locales pour l'implantation du Centre et le développement de coopérations culturelles.

