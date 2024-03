Pass Culture : vers un fonds de dotation privé pour la part collective ?

Depuis sa généralisation à tous les jeunes de 18 ans en 2021, le Pass Culture n'a fait que gagner en ampleur — et en coûts. Dans les crédits 2024 de la rue de Valois, il représentait ainsi 267,5 millions €, contre seulement 107,5 millions € pour les crédits destinés à l'éducation artistique et culturelle (EAC)...

Une confiance totale dans ce dispositif, pourtant non exempt de critiques, notamment du côté des parlementaires. Ces derniers pointent, entre autres, une insuffisance de la médiation, une vision consumériste de la culture ou encore un chèque en blanc donné aux industries culturelles...

Un Pass « pas si accessible »

Interrogée par les députés membres de la Commission des affaires culturelles, la ministre de la Culture indique avoir d'ores et déjà « constaté que ce pass culturel n’était pas si accessible que ça, dans certains endroits, aux jeunes que l’on souhaite viser ». Des parlementaires avaient déjà relevé cette situation, en réclamant par exemple que les frais de transport pour se rendre dans les structures culturelles puissent être couverts par le Pass.

Signalant que 20 % des jeunes de 18 à 20 ans n'utiliseraient pas les crédits du Pass Culture, Rachida Dati souhaite « le réformer pour que l'on puisse l’utiliser à plein, mais aussi qu’il ne soit pas au service de la reproduction sociale, mais de la démocratie culturelle ».

Plusieurs pistes ont été suggérées par la résidente de la rue de Valois lors de son audition. Ainsi, elle entend « s'assurer de l'accessibilité du Pass et d’une offre culturelle à la hauteur pour les jeunes en situation de handicap ». Autre voie à l'étude, l'ouverture de la part collective du Pass (de la 6e à la terminale, à utiliser avec leur enseignant) aux Fédérations d’éducation populaire.

Ces dernières n'ont pas été reçues depuis plusieurs décennies par les ministres, déplore Dati, qui veut faire en sorte qu'elles « soient considérées comme des acteurs culturels à part entière, et qu’elles puissent faire référencer leurs offres sur le Pass ». Un enjeu important pour atteindre certains publics, selon elle, et « amener vers la culture des groupes de jeunes en décrochage scolaire ou en réinsertion ».

Avec Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, la locataire de Valois ouvrira aussi le Pass Culture aux apprentis et aux jeunes en institut médico-social, a-t-elle annoncé aux députés de la commission.

Revoir le financement

Sans apporter de détails pour l'instant, Rachida Dati a ajouté que cet élargissement de la part collective du Pass pourrait être financé par « un fonds de dotation privé », afin que l'État « ne soit plus le seul financeur ». Cet éventuel nouvel apport nécessiterait sans doute de revoir le modèle adopté : la SAS Pass Culture, intégralement financée par des fonds publics, est actuellement codétenue par l'État et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), dans une situation de quasi-régie.

C’est en effet l’existence d’une relation de quasi-régie entre les institutions publiques et la SAS qui a permis de confier à la société une mission d’intérêt public sans mise en concurrence dans le cadre d’un marché public. Cette relation de quasi-régie emportait dès le départ la conséquence que la future société devrait exercer plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent et excluait la possibilité de participation directe de capitaux privés. – La Cour des Comptes, en juillet 2023

La Cour des Comptes, dans le rapport dont est tiré l'extrait ci-dessus, recommandait de faire de la SAS un opérateur de l'État, et éventuellement d'ouvrir « une filiale ad hoc » destinée à de nouvelles activités commerciales pour participer au financement de l'ensemble du dispositif.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0