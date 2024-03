Le secteur littéraire, bon élève de l'égalité femmes-hommes ?

Fondé en 2013 avec le soutien des données fournies par les administrations culturelles, les établissements publics et les organisations professionnelles et de gestion collective, l'Observatoire de l'égalité présente cette année plus de 700 indicateurs répartis dans plus de 90 tableaux.

Cette étude examine la place des femmes dans les institutions et secteurs culturels : le patrimoine, les arts plastiques, le spectacle vivant, le cinéma, l'audiovisuel, le livre, la presse et les médias. Elle aborde la question de leur présence aux postes de direction, des différences de revenus, de l'accès aux ressources de création et de production, ainsi que de la formation professionnelle.

L'Observatoire sert à évaluer les progrès accomplis ainsi que les inégalités qui persistent. Il aide également à définir les actions prioritaires à entreprendre pour garantir aux femmes les mêmes chances, responsabilités, rémunérations et reconnaissance qu'aux hommes.

Des créatrices à la peine

La présente étude révèle, entre autres, que les femmes représentent 63 % des étudiants en enseignement supérieur dans le domaine de la culture. Elles sont en revanche légèrement minoritaires dans les milieux professionnels de la culture, en occupant 46 % des effectifs actifs en 2020.

Point à noter, l'Observatoire annonce des progrès vers l'égalité de rémunération entre femmes et hommes, même si 11 secteurs sur 12 du champ culturel restent défavorables à ces premières — seule l'édition musicale leur est légèrement favorable avec un écart de revenu de +3 %.

Enfin, pour ce qui est de la production, les disparités persistent. Les oeuvres des femmes restent en moyenne moins programmées, moins acquises, moins visibles et moins primées que celles des hommes. Elles bénéficient également d'aides à la création moins conséquentes que ces derniers.

Et en littérature ?

Pour ce qui est de la littérature, en 2023 les femmes représentaient 59 % des demandes d'aides à la création ou à la traduction auprès du Centre National du Livre, et bénéficiaient de 58 % des aides, ce qui signifie qu'elles ont à peu près autant de chance d'obtenir une aide que les hommes. En revanche, le montant accordé aux autrices est en moyenne inférieur de 29 % à celui accordé aux auteurs — contre une différence de - 15 % en 2022.

Plus précisément, les femmes autrices de littérature jeunesse ont tendance à être plus avantagées que les autrices de roman ou de bande dessinée, un genre dont les aides restent majoritairement favorables aux hommes, que ce soit en nombre de subventions attribuées ou en valeur totale des aides du CNL.

Des disparités qui ne sont toutefois pas corrélées à la part de femmes présentes dans les commissions du CNL, puisque ces dernières sont représentées à 56 % dans la commission dédiée à la BD, et à 71 % dans celle dédiée au roman. De la même manière, la commission de la catégorie « Histoire, sciences humaines et sociales », où elles n'ont obtenu que 33 % du montant des aides allouées, est composée à 58 % de femmes. Il semble donc que la présence plus importante de femmes dans une commission n'ait pas forcément pour conséquence une répartition plus égale du soutien financier.

Direction, représentation et reconnaissance

Si l'étude révèle que la parité est atteinte en termes de représentation parmi les cadres de l'édition, on observe tout de même qu'au 1er janvier 2024, seuls 15 % des postes de directions dans les plus grandes entreprises du secteur du livre étaient occupés par des femmes, ce qui correspond néanmoins à une augmentation par rapport aux 10 % du 1er janvier 2023. Le chiffre est en revanche inférieur à celui de 2021.

Aussi, les femmes ont remporté 54 % des 14 principaux prix littéraires entre 2020 et 2023, représentant une réelle progression sur les 20 dernières années, puisqu'elles n'avaient remporté que 25 % de ces mêmes prix entre 2000 et 2009. La proportion tombe toutefois à 42 % lorsque l'on se limite à la remise des 9 prix littéraires les plus emblématiques (Académie Française, Décembre, Femina, Goncourt, Interallié, Prix des libraires, Prix du livre Inter, Médicis et Renaudot).

En 2023, la parité était plus ou moins atteinte dans la composition des jurys des 6 principaux prix littéraire (Académie Française, Femina, Goncourt, Interallié, Médicis et Renaudot) même si le chiffre tombe à 42 % lorsqu'on enlève le jury du Prix Femina qui, lui, n'est composé que de femmes.

En revanche, de réels progrès restent encore à faire concernant la représentation des femmes dans les académies nationales. En 2024, elles ne sont que 14 % d'immortelles à l'Académie française, et seulement 9 % à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Qu'en est-il des écarts de rémunération ?

Les données de l'Agessa permettant d'évaluer l'écart médian entre les revenus des artistes-auteurs hommes et femmes ont disparu de l'étude cette année — celles présentées dans l'étude de 2023, qui dataient déjà de 2018, pointaient un écart de 14 % pour les écrivains ou écrivaines et auteur ou autrices d'oeuvres dramatiques.

Pour les auteurs membres de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), qui rassemble aussi bien des écrivains que des réalisateurs, des traducteurs, des journalistes, des photographes ou autres illustrateurs, l'écart de droit d'auteur moyen homme/femme est de 5 %. Une différence qui diminue très progressivement depuis 2009 où elle était de 20 %. On peut également remarquer qu'il y a plus d'hommes que de femmes parmi les ayants droit de la SCAM. Ils sont particulièrement sur-représentés parmi les auteurs et autrices qui touchent le moins de droits d'auteur, ainsi que parmi ceux qui en touchent le plus.

Les données de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), elles, en revanche, continuent de mettre en lumière d'importantes disparités dans la rémunération des auteurs de spectacle vivant : en 2023, une femme touchait en moyenne 41 % de moins qu'un homme pour une contribution — un chiffre qui ne semble pas évoluer pour le meilleur au fil des années.

Une hausse des signalements

Enfin, le ministère de la Culture, dans une volonté de lutter contre les violences et discriminations sexuelles et sexistes, s'est doté d'une cellule externe de signalement. Elle est ouverte à tous les personnels du ministère de la Culture, ainsi qu’aux étudiantes et étudiants de toutes les écoles de l’enseignement supérieur culture. Elle a recueilli et traité, en 2023, 57 situations de violence ou harcèlement à caractère sexuel ou sexiste — contre 18 en 2019 —, et 8 situations de discrimination liée au sexe — contre 6 en 2019. Une évolution qui peut-être le signe d'une ouverture de la parole sur ce sujet.

Au total, ce sont 7 sanctions disciplinaires prises par le ministère de la Culture à l’encontre des fonctionnaires et contractuels pour violences sexuelles et sexistes en 2023. Il y en avait 17 en 2022. Un chiffre qui est en hausse globale, quelques années après l'affaire du haut-fonctionnaire fétichiste de l'urine qui avait bien embarrassé le ministère en 2019.

L'ensemble des données, tableaux et analyses de l'étude est à retrouver ci-dessous.

