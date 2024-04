La DRAC PACA à la recherche d'une nouvelle direction

Service déconcentré relevant du ministère de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département. La DRAC est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent.

Ce qui comprend notamment des interventions pour le développement du livre et de la lecture, l'éducation artistique et culturelle et la transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, le développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France.

« Le ou la titulaire du poste devra avoir une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles », indique le ministère de la Culture, qui recherche également « une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels ».

Le directeur ou la directrice aura sous sa responsabilité 144 emplois, affectés sur plusieurs sites.

La durée d'occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans.

L'avis de vacance et les modalités de candidature sont accessibles à cette adresse.

Photographie : Place Albertas, Aix-en-Provence (Ivan Herman, CC BY-NC-ND 2.0)