Amiens : le nouveau pôle de conservation de la BnF se dévoile

Un concours a invité quatre équipes à présenter leurs propositions, dont l'Office for Metropolitan Architecture (OMA) en partenariat avec DATA architectes, AAPP/Atelier d’architecture Philippe Prost, Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP) en collaboration avec l'atelier WOA, et l'équipe TVK & Carmody Groarke.

Après une série de délibérations menées sous la présidence de Laurence Engel, présidente de la BnF qui devrait quitter son poste le 6 avril prochain, le choix s'est porté sur le projet de TVK & Carmody Groarke.

Le jury est composé de membres de la BnF, du ministère de la Culture, des représentants locaux et régionaux, ainsi que d'architectes. Ce futur centre, prévu pour 2029, accueillera le Conservatoire national de la Presse (CNP) ainsi qu'un centre de conservation destiné aux collections de la BnF.

Plus précisément, la phase de conception se déroulera de mars 2024 au printemps 2025, suivie de la préparation des dossiers pour les entreprises jusqu'à l'automne 2025. Les travaux débuteront au printemps 2026 et s'achèveront fin 2029, avec la mise en service du pôle après une période de préparation et le transfert des collections.

Un nouveau centre d'excellence

Ce centre comprendra environ 10.000 m² d'espace utile, divisés entre un espace de conservation de 6000 m² avec une capacité de 280 kilomètres linéaires et près de 2000 m² dédiés aux ateliers de restauration et numérisation des collections. En outre, il accueillera un magasin de collections entièrement automatisé, opérant dans une atmosphère appauvrie en oxygène et sans climatisation active, pour une conservation optimale des documents les plus sensibles. Ce projet verra également la création d'un nouveau centre d'excellence pour les métiers d'art à Amiens, en complément de ceux existants à Paris, sur les sites Richelieu et François-Mitterrand. Plus de cent professionnels y travailleront sur la préservation des collections

Avec un budget prévisionnel de 96,7 millions €, le projet devrait être achevé d'ici la fin 2029.

TVK, fondé à Paris en 2003 par Pierre Alain Trévelo et Antoine Viger-Kohler, est un bureau d'architecture et d'urbanisme de renommée internationale. Leur portfolio inclut des projets emblématiques comme la place de la République à Paris et le réaménagement de l'autoroute E40 à Bruxelles.

Carmody Groarke est un studio d'architecture basé à Londres, fondé en 2006 par Kevin Carmody et Andy Groarke, reconnu pour ses créations architecturales au Royaume-Uni et en Europe. Spécialisés dans des projets variés incluant musées, galeries, et bâtiments patrimoniaux, parmi leurs œuvres notables figurent le Windermere Jetty Museum et le projet pour la Hill House de Charles Rennie Mackintosh. Leur expertise et leur approche innovante leur ont valu de multiples récompenses et la publication de leur travail dans quatre monographies.

Un besoin de place

Le projet de création d'un nouveau pôle regroupant le Conservatoire national de la presse et un centre de conservation pour les collections de la BnF a démarré le 29 juin 2020 avec un Appel à Manifestation d’Intérêt. La ville d’Amiens a été désignée lauréate le 17 novembre 2021, suivi de la signature d’une convention de partenariat le 4 mars 2022.

Le 9 février 2023, une convention de partenariat et de coopération culturelle a été signée entre la BnF, Amiens, et les partenaires des Hauts-de-France, et l'avis de concours d’architecture a été publié. Le conseil scientifique du Conservatoire national de la presse a été installé le 16 mars 2023, et le 21 avril 2023, quatre équipes d'architectes ont été sélectionnées pour le concours.

La Bibliothèque nationale de France (BnF), gardienne de cinq siècles de patrimoine encyclopédique accumulé principalement via le dépôt légal depuis 1537, est confrontée à une croissance constante de ses collections, désormais enrichies de supports variés allant des imprimés aux médias numériques.

Cette expansion, représentant actuellement 41 millions de documents et attirant 1,5 million de visiteurs physiques et 45 millions de visites en ligne annuellement, nécessite non seulement des espaces de stockage adéquats mais aussi une conservation et une valorisation optimales. La saturation des magasins, qui s'accroît de 4 à 6 kilomètres linéaires annuellement, a poussé la BnF à élaborer un nouveau schéma stratégique pour le « projet Amiens », envisageant la construction d'un pôle de conservation dédié.

L'initiative s'intègre dans une réflexion plus large sur la rationalisation du parc immobilier de la BnF, avec un Schéma Directeur Immobilier conçu pour répondre aux besoins jusqu'en 2060. Le nouveau centre, qui facilitera la numérisation et la consultation des collections, notamment de presse, jouera un rôle clé dans cette stratégie, assurant la préservation de la mémoire nationale pour les générations futures.

À LIRE - Ça presse : la BnF précise son projet de centre de conservation à Amiens

De 2024 à 2028, un plan national de numérisation de la presse ancienne, financé par 17,5 M€ du ministère de la Culture, permettra de numériser 15 millions de pages. S'ajoute à cela un programme de numérisation de la presse sous droits, lancé en 2022 avec 12 éditeurs, pour numériser environ 7,5 millions de pages, financé à hauteur de 3,02 M€ par le fonds stratégique pour le développement de la presse du ministère de la Culture. Ces efforts de numérisation visent à valoriser et rendre accessible un patrimoine essentiel à la compréhension de notre monde.

Crédits photo : Vue côté sud du futur pôle de conservation de la BnF à Amiens © TVK - CARMODY GROARKE / BnF.