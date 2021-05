Sexisme : un dispositif de prévention et détection des violences dans l'édition

Une enquête de Mediapart avait donné la parole à plusieurs femmes, autrices, attachées de presse ou anciennes employées de la maison d'édition Bragelonne, dont les témoignages dénonçaient le comportement de l'éditeur Stéphane Marsan, cofondateur et directeur de la structure.

« [I]l est à nos yeux très important que chaque entreprise assume ses responsabilités et le cas échéant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger ses salariés », indiquait Pierre Dutilleul, directeur général du Syndicat national de l'édition, quelques jours après la publication de cette enquête.

Depuis début 2021, pour concrétiser cette préoccupation, le SNE participe à un plan d’action, au sein de l’AFDAS, visant la création de parcours de formations pour prévenir tout acte ou propos relevant de ces éléments. « Il ne s’agira pas uniquement de sensibiliser. Nous allons former toute la chaîne des acteurs d’une entreprise, d’une organisation (salariés, managers, dirigeants, artistes-auteurs) selon leur profil et positionnement dans l’organisation », précisait Pierre Dutilleul.

Parallèlement à ce plan d'action, le SNE indique aujourd'hui que des discussions seront prochainement engagées avec ses partenaires sociaux « pour mettre en place un dispositif de prévention et de détection des risques de violence et de harcèlement sexistes et sexuels à l'échelle de la branche édition ».

« Une première réunion paritaire se tiendra courant juin 2021. Des outils et des actions spécifiques et adaptés au secteur de l'édition seront proposés aux maisons d'édition d'ici la fin de l'année 2021 », promet le SNE.

D'autres dispositifs législatifs

Dans une note d'information destinée à ses adhérents, le Syndicat national de l'édition rappelle également les dispositifs législatifs existants en matière de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.

Pour commencer, le Code du travail, « qui énonce les grands principes et définit par ailleurs le rôle d'information et de sensibilisation des représentants du personnel et du médecin du travail ». On y trouve notamment l'obligation de nommer un référent, « dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés », responsable « d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

Un accord de branche du 24 janvier 2013 vient compléter ces dispositifs en indiquant que « toutes les négociations, quel qu'en soit le thème, [doivent] intégrer la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qui fixe des objectifs précis dans le but de supprimer toute discrimination directe ou indirecte ».

Le SNE renvoie également vers un guide du ministère du Travail, et le « kit sexisme », élaboré par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Rappelons enfin que le ministère de la Culture doit aussi présenter en 2021 un plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes pour le secteur du livre, dont les dispositions restent inconnues à ce jour.

Photographie : manifestation à Paris, en 2018 (illustration, Jeanne Menjoulet/Christine Garbage, CC BY-ND 2.0)