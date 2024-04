IA et culture : Rachida Dati missionne le CSPLA

Mise en avant par une partie du gouvernement pour son potentiel, vue d'un œil plus méfiant par les auteurs et les traducteurs, approchée avec prudence par les industries culturelles, l'intelligence artificielle et les technologies qui l'entourent captent l'attention.

En mars dernier, Rachida Dati abordait à son tour le sujet devant les députés de la commission des affaires culturelles, en soulignant qu'elle resterait très attentive à un respect inconditionnel du droit d'auteur. « Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas rémunéré, simplement parce que c'est noyé par l'intelligence artificielle. [...] C'est un acquis vieux de plus de 200 ans, qui a résisté à toutes les précédentes révolutions technologiques et qui fait partie de notre exception française », déclarait-elle alors.

Elle profitait également de son passage pour annoncer la saisie prochaine du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur « [les] enjeux de régulation, de transparence et de juste rémunération » des ayants droit par les entreprises utilisant des technologies d'intelligence artificielle.

L'intervention de la ministre s'inscrivait dans un contexte particulier. D'une part, l'adoption par le Parlement européen de l'IA Act, règlement destiné à réguler le secteur de l'intelligence artificielle. Celui-ci impose notamment la transparence dans les données utilisées pour « entrainer » ces IA, et ouvre par ailleurs le champ à la cession de licences d'exploitation aux développeurs, par les éditeurs, avec des rémunérations à la clé.

D'autre part, la commission de l'intelligence artificielle remettait au président de la République un rapport sur l'intelligence artificielle. Celui-ci s'inscrivait globalement dans la lignée des mesures adoptées par la Commission européenne, avec quelques réserves supplémentaires, toutefois. Ainsi, la commission de l'IA notait que la multiplication d'opt out des éditeurs et ayants droit avait des « conséquences préoccupantes » : « affaiblissement de la fiabilité des résultats produits par les IA, absence de contenus français et plus généralement de créations authentiques pouvant entrainer la production de résultats stéréotypés et médiocres par les modèles d’IA générative accessibles au public », listait-elle.

Des observations plutôt mal accueillies par une partie des créateurs, et notamment l'Association des traducteurs littéraires de France (ATLF), qui avait véhément réagi à ces passages du rapport...

Deux missions distinctes

Dans un communiqué, le ministère de la Culture officialise la saisie du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur le sujet, avec deux missions distinctes. La première doit « expertiser la portée de l’obligation de transparence prévue à l’article 53 du projet de règlement européen sur l’IA », et établir « la liste des informations qui devraient nécessairement être rendues publiques par les fournisseurs d’IA, selon les secteurs culturels concernés, pour permettre aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d’exercer leurs droits ».

Une deuxième mission se penchera sur les mécanismes permettant que « les ayants droit aient la garantie de l’effectivité de leurs droits lors de l’utilisation de leurs œuvres par les fournisseurs d’IA ». Elle analysera aussi « les enjeux économiques sous-jacents à l’accès aux données culturelles et patrimoniales lorsque celles-ci sont utilisées par les IA ».

Cette dernière mission pourrait aborder la question de la « juste rémunération » des ayants droit, et en particulier des créateurs, évoquée par la ministre devant les députés. D'autant plus que le CSPLA reste une institution où les auteurs sont surtout représentés par des sociétés de gestion collective...

La première mission est confiée à la professeure des universités Alexandra Bensamoun et au professeur des universités spécialisé en intelligence artificielle Frédéric Pascal — sachant que la première est également membre de la commission de l'intelligence artificielle. Les résultats sont attendus en fin d'année.

La seconde mission sera menée par Alexandra Bensamoun, encore, cette fois avec Joëlle Farchy, professeure des universités, pour des conclusions rendues en 2025.

