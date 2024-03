IA, Académie française, auteurs : Rachida Dati devant les députés

Le dossier de la réforme de l'audiovisuel public préoccupe beaucoup les parlementaires, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, mais les questions n'en ont pas moins été nombreuses et variées, lors de cette audition de plus de deux heures.

Ministre de la Culture depuis deux mois seulement, Rachida Dati a rapidement mis en œuvre un Printemps de la Ruralité, destiné à évaluer la vie culturelle en milieu rural, par une concertation nationale. Habitant, élu local ou acteur culturel sont invités à s'exprimer sur une plateforme en ligne, jusqu'à la fin de ce mois de mars.

Des Assises nationales de la culture en milieu rural suivront, pour examiner les fruits de cette consultation et établir une feuille de route. Cette dernière participera à l'un des objectifs portés par la ministre lors de son mandat, un accès à la culture partout et pour tous et toutes.

Protéger le droit d'auteur, et les auteurs ?

Autre sujet en vogue, évoqué à la fois par les sénateurs et par les députés, l'intelligence artificielle, quelques jours après l'adoption par le Parlement européen de l'IA Act, premier texte de régulation d'un secteur en plein développement.

Marquant à nouveau sa distance avec les positions du ministère de l'Économie — qui soutenait la nécessité d'investir avant de régulier —, Rachida Dati a répété un programme déjà explicité devant les sénateurs : un respect inconditionnel du droit d'auteur. « Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas rémunéré, simplement parce que c'est noyé par l'intelligence artificielle. [...] C'est un acquis vieux de plus de 200 ans, qui a résisté à toutes les précédentes révolutions technologiques et qui fait partie de notre exception française. »

Elle salue le principe de transparence des bases de données, acté au niveau européen et recommandé par le rapport de la commission de l'intelligence artificielle, remis à l'Élysée le 13 mars dernier. « C'est une véritable avancée, et une condition à la juste rémunération », souligne la ministre. Elle saisira prochainement le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur « ces enjeux de régulation, de transparence et de juste rémunération ».

Interrogée par la députée Fatiha Keloua-Hachi (Seine-Saint-Denis, Socialistes et apparentés) sur la rémunération des artistes-auteurs et la possibilité d'une mise en place d'un revenu de remplacement, la ministre de la Culture s'est arrêtée sur la situation sociale des créateurs.

L'expérimentation des 15 heures d'activité nécessaires pour l'obtention du revenu de solidarité active (RSA) est d'ores et déjà lancée dans 47 départements, en vue d'une généralisation en 2025. Les artistes-auteurs sont bien concernés par ce nouveau dispositif, mais Rachida Dati a affirmé être « en train de travailler à l’aménagement » de ce RSA, pour qu'il prenne « en compte la spécificité de l’activité des artistes-auteurs ». La suppression de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS), elle, s'appliquera aussi aux artistes-auteurs.

Sur la question précise du revenu de remplacement, sorte de régime des intermittents du spectacle appliqué aux auteurs de l'écrit, la ministre n'a pas fourni d'avis. Cette possibilité pourrait resurgir d'ici les prochaines semaines, puisqu'une proposition de loi, portée par des députés communistes, la défend.

Lecture pour tous et librairies

Sollicitée sur l'accès aux livres et à la lecture des personnes empêchées de lire à cause d'un handicap, Rachida Dati a souligné qu'elle était familière du sujet, ayant travaillé avec l'Institut national des jeunes aveugles, situé dans le 7e arrondissement de Paris, en tant que maire.

Avant d’être ministre, j’ai porté un projet avec eux pour faire de l’inclusivité avec les enfants, au sein des écoles de l’arrondissement. Je vais continuer sur cette tâche, sur le développement des livres accessibles avec des aides plus conséquentes. Dans le programme France 2030, une partie est d'ailleurs dédiée à l’accessibilité du livre. – Rachida Dati, le 19 mars 2024

La ministre de la Culture, aiguillée par des députés d'extrême droite, s'est aussi avancé sur le terrain de la censure, soulignant qu'elle voulait « faire respecter la liberté de création partout ». Évoquant la réécriture de livres d'Agatha Christie — décidée par ses ayants droit, rappelons-le —, elle s'est engagée dans un discours un peu maladroit sur l'adaptation des œuvres.

« Rappelez-vous toutes ces grandes œuvres littéraires, on a dit : “Pour un certain public, comme ils ne comprennent pas, non seulement on va réduire les Molière, les Victor Hugo, mais on va les résumer”. Moi, je dis parfois qu'il faudrait aller plus loin, et écrire les textes en phonétique », termine-t-elle, ironique.

Un point de vue assez réducteur sur les efforts éditoriaux pour faciliter l'accès à des textes, qui ne datent pas d'hier. Les versions abrégées de classiques existent depuis un certain temps déjà — ils figurent par exemple au catalogue de L'école des loisirs —, et la transcription d'œuvres en version FALC — Facile à Lire et à Comprendre — offre une portée d'entrée à de nombreux lecteurs. Difficile de se présenter comme la ministre de l'accessibilité d'un côté, et de mépriser de telles démarches de l'autre...

À LIRE - Pass Culture : vers un fonds de dotation privé pour la part collective ?

L'audition se terminera sur l'annonce d'un partenariat à venir avec l'Académie française « sur la langue française et la lecture », ainsi que sur un plaidoyer pour la lecture à voix haute, qu'elle souhaite voir devenir « une vraie action culturelle ». Sans oublier un désir de « relancer les librairies, y compris associatives » : « Il n'y a plus de disquaires, mais il reste encore des librairies », diagnostique la locataire de Valois, en oubliant le Disquaire Day du 20 avril prochain, porté par des commerçants toujours présents. Quelques dossiers doivent encore être potassés...

Photographie : Rachida Dati devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, le mardi 19 mars 2024 (capture d'écran AN)