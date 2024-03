Académie française : le fauteuil de VGE attribué le 25 avril

Christian Jambet, né le 23 avril 1949 à Alger, professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à Paris et spécialiste de la philosophie islamique devenait le 30e homme au sein de l'Académie, le 8 février dernier. Il siège au fauteuil 6, anciennement occupé par l'historien et critique Marc Fumaroli. Au total, l'institution compte 40 places.

L'institution n’accueille que 6 femmes, dont la dernière élue en date, Sylviane Agacinski, a été désignée en juin 2023. Sous le regard de Jean-Luc Marion et Daniel Rondeau, ses parrains, elle a été installée en séance ce jeudi 7 mars. À cette occasion, et comme le veut la tradition au sein de l'Académie, elle a prononcé l'éloge de son prédécesseur, Jean-Loup Dabadie.

Parmi les fauteuils vacants, celui de Valéry Giscard d'Estaing, décédé le 2 décembre 2020. L'élection à cette place devait à l'origine se tenir le 29 février dernier, mais aura finalement lieu le 25 avril 2024, indique l'Académie française dans un communiqué.

Parmi les candidatures déposées pour le fauteuil 16, celle de la navigatrice et autrice Isabelle Autissier, qui a notamment signé les récits Seule la mer s'en souviendra (Grasset) et Le Naufrage de Venise (Stock) et obtenu le Prix Gens de mer et le Prix Version Femina.

Signalons aussi les candidatures de Jean-Yves Gerlat, Yves-Denis Delaporte, Éric Dubois, Eduardo Pisani, Robin Allain, Olivier Mathieu et Nicolas Grenier. L'enregistrement des nouvelles candidatures reste ouvert jusqu'au jeudi 11 avril 2024.

Photographie : l'Institut de France, qui abrite l'Académie française (Thomas de Leeuw, CC BY-NC-ND 2.0)