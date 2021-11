L'expédition de Visa Transit, esxposition autour de Nicolas de Crécy 

À l’été 1986, quelques mois après l’accident nucléaire de Tchernobyl, Nicolas de Crécy et son cousin ont à peine vingt ans quand ils récupèrent une Citroën Visa moribonde. Ils remplissent la voiture de livres, qu’ils ne liront pas, ajoutent deux sacs de couchage, des cigarettes... et embarquent pour un voyage qui n’a pas de destination, mais qui doit les mener le plus loin possible.

Ils traversent le nord de l’Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie et descendent en Turquie, dans un périple qui les confronte au monde autant qu’à eux-mêmes.

Près de trente ans plus tard, Nicolas de Crécy remonte le fil de sa mémoire pour emmener le lecteur avec lui dans ce voyage initiatique. Il livre ainsi son récit le plus personnel, avec honnêteté, profondeur et une pointe d’humour. Sortant pour la première fois des univers imaginaires qui avaient sa préférence, il s’autorise une plongée dans son enfance et dans ses premières expériences d’artiste et de voyageur.

L’exposition présentera une large sélection de planches originales issues des trois tomes de Visa Transit. À cette occasion, la galerie publie Visa Transit en édition de luxe intégrale.

Cet album regroupe les 3 tomes de Visa Transit initialement parus aux éditions Gallimard en tirage limité numéroté à 280 exemplaires. Il comporte une couverture inédite, des pages additionnelles d’entretiens et de croquis et est assorti d’une digigraphie numérotée et signée. Parution le 9 novembre.

La galerie Barbier accueillera, en présence de l’artiste ce 9 novembre, le vernissage de l’exposition, qui durera du 10 novembre au 11 décembre 2021.