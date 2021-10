Dune 2 devrait sortir fin 2023, toujours dirigé par Denis Villeneuve

En voyant le premier Dune, il était évident que le film se devait d’avoir une suite, l'annonce est désormais officielle.

« Ce n'est que le commencement... Merci à ceux qui ont expérimenté Dune jusqu'à présent, et à ceux qui vont le faire dans les jours et les semaines à venir. Nous sommes ravis de continuer le voyage ! »

De son côté, Toby Emmerich, président de Warner Bros Picture Group, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre ce voyage avec Denis, ses acteurs et son équipe, ainsi que nos partenaires de Legendary, et nous avons hâte de présenter le prochain chapitre de cette épopée en salles en octobre 2023 », rapporte Deadline.

Le cinéma n'est pas mort

La tentative de lancer le premier film Dune au cinéma et en simultané sur une plateforme de streaming vidéo a démontré que l'expérience cinématographique n’était pas obsolète. En effet, malgré les craintes liées aux mois de fermeture des salles de cinéma, qui auraient pu installer de nouvelles habitudes, les chiffres ont dépassé les espérances des producteurs. Déjà plus 41 millions $ ont été engrangés pour la sortie américaine, et 223,2 millions $ pour le box-office mondial. Le budget du film s'élevant à 165 millions $, hors marketing.

En ce qui concerne ses performances sur HBO Max, alors que WarnerMedia n’a communiqué aucun chiffre, Samba TV — qui mesure l’audience en streaming dans 3 millions de foyers américains — a rapporté que 1,9 million de foyers disposant d'une télévision connectée ont regardé le Dune de Villeneuve au cours du premier week-end de mise en ligne.

CINEMA : Dune, le film : mais où tamis le sable ?

La présidente et PDG de WarnerMedia Studios and Networks, Ann Sarnoff, a déclaré que Legendary prendrait en charge 80 % du coût de production du prochain opus, et Warner le reste.

« Je viens de recevoir des nouvelles de Legendary que nous allons officiellement de l’avant avec Dune : Part Two », a déclaré le cinéaste. « C’était un de mes rêves d’adapter le Dune de Frank Herbert, et je dois remercier les fans, les acteurs et l’équipe, Legendary et Warner Bros. d’avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le commencement. »

Crédits : Warner Bros Pictures