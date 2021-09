Dune, le film : mais où tamis le sable ?

Dune l’inadaptable, Dune le contrariant, Dune, Dune, Dune… Au sortir d’une séance de cinéma à mi-chemin entre le clair dominical et l’obscur sabbatique, que penser de ce film ? D’abord, qu’il revient à chacun d’aller le voir pour s’en faire une idée, je n’ai pas la prétention d’avoir autre chose à partager que mon avis. Mais cela posé, que dire ?

Beau. Très beau. Une photographie splendide, des costumes convaincants, des décors qui plongent dans le monde d’Arrakis et des effets spéciaux à couper le souffle. Mieux : des effets spéciaux qui s’intègrent si bien dans les séquences, qu’on jurerait qu’il n’y en a pas.

L’histoire ? Celle de Paul, fils d’un duc condamné par un empereur intergalactique, jaloux de la popularité de son vassal. Appelé à régner sur des vers, quittant une planète d’eau pour un territoire de sable, où l’eau devient la plus précieuse des denrées.

Tout est là : tisser des alliances avec la population locale — les Fremen —, vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, le tout dans une atmosphère étouffante de chaleur et de trahisons. Ambiance de cour, tragédie de ces hautes sphères du pouvoir — dans un contexte multiplanétaire.

À bien y regarder, l’œil neuf sur cette œuvre savoure les quasi trois heures de production, considérant avec bienveillance quelque 30 minutes qui diluent le propos.

Et puis, surgit l’intégriste — c’est moi —, le terroriste intellectuel — re-bibi —, le fan inconditionnel de ce cycle romanesque. Autre ambiance, car soudainement, le sable se prend dans la machine.

En premier lieu ? Eh bien, l’épice : drogue gériatrique, elle prolonge la vie, mais tue aussi celui qui cesse d’en consommer. Un oubli significatif, disparu chez Villeneuve, pour de mystérieuses raisons. D'ailleurs, si la dimension géopolitique est plus simple d’accès, l’absence quasi totale de la Guilde des Navigateurs – pour qui l’usage de l’épice est crucial, et qui en dit long de la dépendance de tout l’empire à cette drogue qu’on ne trouve que sur Dune – fait également un peu de peine…

Ensuite ? Oh, trois fois rien : Dame Jessica, dotée par Frank Herbert d’une dignité et d’un calme tout Bene Gesserit, justement. Et qui, là, est changée en mère au foyer, larmoyante plus que de raison, tremblante pour son fils. Loin de l’image qu’elle renvoie dans les romans d'Herbert — et cette interprétation pleurnicharde est plus regrettable encore : les femmes sont peu nombreuses dans le récit originel… Omniprésentes, mais peu nombreuses.

Alors, oui, changer le planétologiste Liet Kynes pour confier ce rôle à Sharon Duncan-Brewster, apporte plus de présence. Mais c’est oublier que les croisements génétiques sont à la base de toute la construction d’un plan orchestré par le Bene Gesserit. On n’intervertit pas l’ADN d’une femme et celle d’un homme impunément dans ce contexte. Or, Liet est censé être le père de Chani, dont rêve Paul, etc. Une distorsion sans conséquence pour le public non averti…

D’ailleurs, on parlait de Sting, incarnant Feyd Rautha : lui, auzoubliettes, directement : seul Rabban apparaît dans ce premier volet, aux côtés de son oncle, le baron Harkonnen (grandiose de méchanceté, mais avec une peau bien trop propre : cela manque d’acné et de purulences…).

Sans pratiquer le jeu des sept différences — elles sont innombrables — l’esprit se chagrine, progressivement, des modifications inutilement apportées. Cette séquence où Dame Jessica demande à son fils d’user de la voix pour la contraindre à lui donner un verre d’eau : des minutes vides de sens. Il en va de même, pour cette rencontre avec la Révérende Mère et le Gom Jabbar, au cœur de tout l’avenir de Paul : lourde de tension dans le roman, elle se change en une séquence digne d'un teen movie, où un parent apeuré à l'idée de rater l’heure de la rentrée scolaire réveille sa progéniture pour lui dire d’aller chercher son cartable.

Triste.

Mais plus que tout, j’en veux à Villeneuve de m’avoir privé de ces pages mémorables, où Paul, les yeux plissés, feignant le sommeil, entend sa mère et la visiteuse Bene Gesserit chuchoter dans l’entrebâillement de la porte. Elle ouvre le roman, et sa charge émotionnelle valait cent fois une séance de relation père/fils sur les hauteurs des falaises de Caladan, face aux océans.

Voilà : Dune. L’écueil de massacrer l’ouvrage évité, Villeneuve n’a pas livré quelque chose d’inoubliable. Lynch, avec sa version de 1984, laissera certainement plus à l’histoire du cinéma, tant son film jonglant entre baroque et kitsch portait un regard sur l’œuvre. Ici, tout est lissé, parfois caricatural — pauvres, pauvres Fremen… — un peu comme les traces de pas sur le sable s’estompent avec le vent…

Tu fais chier, Denis !