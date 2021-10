Midam et Kid Paddle, du gag en rafale à la "contemplation"

Les spectateurs de l’exposition découvriront notamment une sélection de planches originales, de sculptures et d’aquarelles inédites de grand format. Une exposition qui souligne l’aspect protéiforme de l’œuvre de l’auteur, inspiré par les grands maîtres de la bande dessinée, mais aussi par les formes d’expression les plus actuelles.

Un parcours thématique qui transporte le spectateur dans un univers hybride où des personnages — notamment les Blorks, la Princesse et le Petit Barbare — s’introduisent dans des créations contemporaines aux accents de Street Art.

Kid et Captain America - Encres de couleur sur papier, 106 x 76 cm

Plus de 10 millions d’albums vendus

Auteur à succès, Michel Ledent, alias Midam, fait ses débuts au sein du magazine Spirou. Dès 1992, il anime diverses rubriques du journal et l’année suivante, il se consacre à la rubrique des jeux vidéo et crée le personnage de Kid Paddle. En 1996, le premier album est publié chez Dupuis, ouvrant la voie à 17 autres tomes.

En près de 30 ans, Kid Paddle est devenu l’un des univers les plus populaires de la bande dessinée actuelle avec plus de 10 millions d’albums vendus. Une adaptation en 104 épisodes d’animation et diffusés dans plus de 20 pays et la série spin off, Game Over, créée en 2004, ont confirmé le succès de du dessinateur.

Hamburger Kid-NY - Encres de couleur sur papier, 51 x 74 cm

Du gag à la contemplation

Après avoir consacré ces trois dernières décennies à la bande dessinée, Midam a exprimé le besoin de faire évoluer son univers artistique. « Aujourd’hui, pouvoir faire des illustrations et des peintures en toute liberté est une libération, et ces nouvelles images vivent enfin par elles-mêmes sans devoir être soutenues par un scénario. (...) Je fais du gag depuis 1988 et aujourd’hui, j’aspire à davantage de contemplation dans mon travail, ce qui m’ouvre des horizons absolument insoupçonnés », confie-t-il.

Les œuvres nouvelles présentées à la galerie Huberty & Breyne restent reliées entre elles par l’univers humoristique et décalé de Midam. Dans la continuité des albums parus, il perfectionne sa technique de l’aquarelle et crée des illustrations mettant en scène ses personnages et offrant ainsi un cadre plus large pour s’exprimer tout en s’affranchissant du gag.

Couverture Spirou 4308 - Encres de couleur sur papier, 61 x 53,5 cm

La série New Blork City dans un esprit proche du Pop Art par l’idée et du Street Art par l’exécution, détourne les images issues de la publicité de façon humoristique. « Elle se révèle être une critique amusée de l’envahissement de notre quotidien par le monde des marques ». Avouant également sa fascination pour les grandes villes, Midam réalise plusieurs illustrations en hommage à Paris ou encore à New York.

Un vernissage sera organisé le jeudi 4 novembre, de 17h à 20h30, en présence de l’artiste.

Blork and gaufres, Encres de couleur sur papier, 38 x 106 cm

Spécialisée depuis près de 30 ans dans les originaux de bande dessinée, Huberty & Breyne est présente à Bruxelles et à Paris. La galerie propose aux collectionneurs une sélection rigoureuse d’œuvres originales signées par les plus grands maîtres du trait comme Hergé, Franquin, Martin, Hubinon ou Schuiten. Elle est le représentant exclusif de Milo Manara et s’engage également aux côtés d’artistes contemporains comme Philippe Geluck, François Avril, Jean-Claude Götting, Loustal, Miles Hyman et Christophe Chabouté.

Crédits : HUBERTY & BREYNE