Ventes : démarrage colossal du livre de Zemmour avec plus de 80.000 exemplaires

Les premières estimations que nous évoquions ce 20 septembre faisaient état de près de 60.000 exemplaires. Soit. Selon Edistat (données actualisées ce 21/09), 22.034 exemplaires ont été vendus – mais la période examinée court du 13 au 19 septembre, et ne concerne que les librairies. Exeunt donc, les ventes en ligne, les grandes surfaces spécialisées et alimentaires. Ce qui place malgré tout l’ouvrage en tête des ventes sur la semaine 37...

Or, selon les informations obtenues par ActuaLitté, le livre de Zemmour a dépassé 80.000 exemplaires, en quelque cinq jours de vente. L'interprofession attend encore les données de GfK, de ce 21 septembre, pour tomber définitivement de sa chaise. Et certainement entendra-t-on un sanglot rue Huygens...

Car tout cela ne démarrait pas sous les meilleurs auspices : renié par son précédent éditeur, Albin Michel, Éric Zemmour a opté pour l'autopublication, signant en urgence avec Interforum (filiale du groupe Editis). Cette société assure la diffusion et la distribution auprès des librairies et points de vente. « En réalité, j’ai fait comme j’ai pu, en montant ma maison d’édition. Un grand éditeur français me lâche, me voici tout seul… », indiquait-il à ActuaLitté. Et désormais, la maison Rubempré peut récolter les fruits de cette séparation.

Selon des informations plus confidentielles encore, la répartition entre Rubempré et Interforum sur le prix de vente HT serait de proche de 50/50 — mais avec quelques points en faveur de la diffusion-distribution. Autrement dit, sur les bases de ventes estimées, l’auteur empocherait d’ores et déjà plus de 75.000 €.

« Pour un démarrage, on est sur des volumes similaires à ceux de Dicker et Musso après le confinement. C’est-à-dire, dans un contexte totalement différent de 2020 — librairies fermées, pas de nouveautés, etc. Mais plus encore, on parle là d’un numéro 1 des ventes en non-fiction, écrasant tous les autres segments éditoriaux », s’amuse un spécialiste.

Le tout avec un ouvrage autopublié qui bénéficie “seulement” de la force de vente Interforum…

La déferlante attendue

La veille de la sortie, le polémiste assurait sur BFM TV : « Amazon n’a jamais vu ça en 15 ans de présence en France. On est à 200.000 impressions, on en a déjà réédité 100.000. Je suis premier des ventes alors que mon livre n’est pas encore sorti. »

Selon des informations obtenues par ActuaLitté, Amazon aurait reçu quelque 25.000 précommandes, mais n’auraient pu en livrer que 18.000. Ce qui laissait déjà envisager une énorme vague pour cette première semaine d’exploitation. « Il devrait réaliser 30.000 exemplaires, facilement », nous assurait un connaisseur en fin de semaine dernière. Ouch !

Pour autant, quid de la rupture de stock dont l’auteur faisait état le jour même ? « Il ne faut pas confondre communication et distribution », sourit une responsable librairie. « S’il y a bien eu 200.000 exemplaires imprimés, parler de rupture de stock, c’est ridicule. Les entrepôts doivent regorger... De même qu’on ne comprend pas vraiment ce qu’il entend par “réédité 100.000”. »

En revanche, un tour d’horizon en ligne montre que les sites sont bel et bien à court de stock : Amazon fait état d’une expédition sous 1 à 2 semaines, Furet du Nord et Decitre indiquent que le livre est indisponible actuellement – Fnac aurait en revanche de quoi fournir, avec des exemplaires en magasin ou depuis son site. LaLibrairie.com assure l’envoi sous 48 h, tandis que Cultura le pointe comme « en cours d’approvisionnement ». Enfin, sur les 181 librairies qui proposent l'ouvrage à travers LesLibraires.fr, une petite moitié seulement dispose d'exemplaires en stock.

Boom, la rentrée littéraire

À ce titre, les libraires qui se posent encore la question de savoir s’il faut ou non vendre le livre du polémiste savoureront, par ailleurs, de constater que le site officiel, Croisée des chemins, ne propose que Fnac, Cultura ou Amazon pour se le procurer.

Cependant, tous les revendeurs ne doivent pas faire grise mine : Edistat, dans son relevé de ventes du 6 au 12 septembre – soit en effet trois jours avant la mise en vente officielle –, note que 71 exemplaires avaient déjà été écoulés dans les réseaux de commercialisation classiques. En grande majorité, d’ailleurs, des grandes surfaces spécialisées – Fnac, Cultura ou les espaces Leclerc – à 90 %.

Reste que le démarrage est agressif, autant que la tournée entamée dans tout le territoire. « Tout le monde s’y attendait : dès le 19 septembre, le livre était en deuxième position des ventes sur Datalib », remarque un professionnel. « Devant One Piece, et Amélie Nothomb, c’est dire… »

Si One Piece Tome 99 (édition collector, trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau), est sorti le 15 septembre, Premier sang d’Amélie Nothomb, culmine à 56.845 exemplaires depuis sa sortie. Mais sur les 7 derniers jours, ils avaient tous deux moins vendu que M. Z... Et désormais, ledit M. Z. écrase littéralement toute concurrence.

Rançon du succès

Un engouement des lecteurs qui se mesure également avec d’autres indicateurs : celui, notamment, de la contrefaçon. Malgré les efforts de Google pour désindexer les sites de piratage, il faut reconnaître que « le livre est hyper diffusé sur les réseaux pirates », nous indique un universitaire.

Une offre surabondante, accessible sans même procéder à une laborieuse ou complexe recherche, preuve « du succès du livre, puisqu’il était disponible en version piratée dans des délais très rapides ».

Et cela, avec le lot d’offres faussement gratuites et piratées, qui puiseront dans le portefeuille de pauvres internautes soucieux de faire des économies.

« Chose amusante, alors que la communication de Zemmour s’appuie de manière redoutable sur les réseaux sociaux, c’est aussi par eux qu’il est trahi », observe un opérateur du livre numérique. « Sur Facebook, on tape le nom du livre, on ajoute EPUB [un format de livre numérique, NdR] ou PDF, et l’on tombe sur les profils et groupes qui le proposent. » Facebook fait régulièrement le ménage, mais les failles existent.

