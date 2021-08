« Même pas mort » : les Requins Marteaux célèbrent 30 ans d'existence

Contre toute attente, Les Requins Marteaux sont toujours vivants… Il n’a pas été simple de trouver une idée qui ne sente pas la naphtaline et « C’était mieux avant… » pour fêter leur 30 ans. Pas simple en effet, parce que c’était quand même mieux avant… Alors que le collectif était prêt à abandonner cette idée, il s’est dit : « Quoi de plus beau qu’une tête de mort pour célébrer la vie ? »

Ils ont donc convoqué des « artistes gaillards et endurants, initiateurs et visionnaires » et leur ont demandé de réaliser : les plus beaux crânes d’auteurs.

L’exposition sera réalisée dans le cadre du Festival Gribouillis, avec le concours de la Fabrique POLA, et avec le soutien de la ville de Bordeaux et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Le vernissage se tiendra le 17 septembre à partir de 18h (entrée gratuite) aux côtés de Arno de Cea and The Clockwork Wizards, Chocolat Billy, Cheb Shata', Lucien Vibration, Adour Meditation, DJ Scoupapourela.

FESTIVAL : BD, jeunesse, classiques : le Festival Gribouillis de Bordeaux révèle ses choix

Au programme, plusieurs artistes sont prévus. Parmi eux, de manière non exhaustive : Gilles Barbier, Martes Bathori, Etienne Beck, Medhi Benitez, Jean-Michel Bertoyas, Besseron, Pakito Bolino, Guillaume Bouzard, Estocafich, Brecht Evens, Quentin Faucompré, Gérald Fleury, Jérôme & Emmanuel Leglatin, Jean-Baptiste Geoffroy, Jochen Gerner, Émilie Gleason, Guillaume Guerse, Guillaumit, Félix Kerjean, Bernard Khattou, Camille Lavaud, Xavier Laurant, Elisa Levy, LOLMÈDE, Sébastien Lumineau, Akvile Magicdust, Antoine Marchalot, Victor Mellini, Jean-Christophe Menu, Julie Michelin, Geoffroy Monde, Moolinex, Morvandiau, Tommi Musturi, Morgan Navarro, Oudin Ojjo, Placid, Mathieu Sapin, Marjane Satrapi, Pierre Schilling, Anne Simon, Olivier Texier, Lewis Trondheim, Rodolphe Urbs, Amandine Urruty, Vincent Vanoli, Vincent Wagnair, Chloé Wary, WINSHLUSS, Witko, Melek Zertal...

INFOS PRATIQUES :

Fabrique Pola

10 quai de Brazza — 33100 Bordeaux