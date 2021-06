BD, jeunesse, classiques : le Festival Gribouillis de Bordeaux révèle ses choix

L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et la Ville de Marseille vous donnent de nouveau rendez-vous avec les sciences sociales pour la nouvelle édition d’Allez Savoir. Elle se déroulera du 22 au 26 septembre 2021 à Marseille. L’EHESS et la Ville de Marseille partagent la volonté de faire du festival Allez Savoir l’occasion de circuler entre des thématiques, des savoirs, des lieux, d’entrer dans le jeu des sciences en donnant toute sa part au plaisir de découvrir et d’échanger. La création du festival Allez Savoir répond à la conviction que le regard des sciences sociales rejoint les questionnements de chacun et de chacune, et est plus que jamais nécessaire dans nos sociétés.