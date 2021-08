Le premier musée dédié à Mary Shelley et Frankenstein vient d’ouvrir ses portes

Fille de la philosophe féministe Mary Wollstonecraft et de l'écrivain William Godwin, Mary Shelley est considérée comme la pionnière du genre de la science-fiction. C’est en 1816, à 18 ans à peine, lors d’un voyage jusqu’à Genève, qui lui fait traverser le Rhin – comme plus tard, Victor Frankenstein –, qu'elle a imaginé de toute pièce ce monstre désormais légendaire. Une créature à l’origine bien différente de cet homme gigantesque, difforme et à la peau verte qui appartient aujourd’hui à la pop culture…

Le 19 juillet, Mary Shelley's House of Frankenstein ouvrait ses portes à Bath, en Angleterre – à quelques pas du Jane Austen Centre. Bath, destination touristique très populaire au Royaume-Uni, aura été, pour Austen comme pour Shelley, une source d’inspiration pour l’écriture de leurs romans. Dans le cas de Shelley, cette ville thermale fut aussi le lieu où elle épousa le poète Percy Bysshe Shelley.

Cette « maison de Frankenstein », attendue depuis maintenant un an, se découpe en quatre étages, tous bien particuliers. Le premier permet de découvrir le passé de l’autrice, les événements tragiques ainsi que la pensée scientifique radicale qui ont fermenté dans son imagination jusqu’à la création de Frankenstein.

Le deuxième étage met les visiteurs face au monstre en taille réelle, recréé exactement comme Shelley l'avait imaginé dans son roman, dans le laboratoire de Victor Frankenstein. Une créature qui n’avait pas grand-chose à voir avec la représentation que Boris Karloff proposait dans le film de James Whale, datant de 1931.

Un autre étage entraîne les visiteurs dans un sous-sol humide et très peu rassurant. Des alcôves sombres, des caves et des voûtes – mais aussi des effets sonores et visuels intenses, de quoi désorienter les plus courageux.

Enfin, le dernier étage est un saut dans le Frankenstein tel qu’il existe dans la culture populaire. Immense, vert, avec des électrodes au cou, le tout dans un espace regorgeant de « souvenirs et d'accessoires vintage », avec une boutique cadeaux avec des objets de collection pour le moins surprenants…

Le cofondateur Chris Harris a expliqué l’idée derrière ce musée unique : « Nous essayons de jouer sur les peurs des gens, mais nous ne nous prenons pas vraiment au sérieux. Avec Mary Shelley's House of Frankenstein, nous créons une expérience que, espérons-le, les gens apprécieront vraiment d'une manière viscérale. Nous voulons qu'ils sortent en sentant que l'expérience a été éprouvante, mais aussi satisfaisante. C'est le but ultime. »

Alors que ce musée vient tout juste d'ouvrir ses portes, ses créateurs sont pleins d’ambition : « Nous voulons ajouter huit autres atouts à l'attraction », a déclaré Jonathan Willis, co-fondateur de House of Frankenstein, s'adressant à Planet Attractions lors d'une conférence de presse qui a précédé l'ouverture officielle.

« L’objectif ultime est de prendre l'attraction et les activités que nous développons et de les reproduire dans des endroits du monde entier tels que Las Vegas, Amsterdam et Berlin », a déclaré Willis. « Frankenstein est universel et c'est une marque tellement connue. Nous voulons rester concentrés sur Frankenstein et Mary Shelley et les diffuser dans le monde entier. »

via The Bath Magazine et Open Culture