Forum Génération Egalité : la BnF se penche sur la visibilité des femmes et de leurs combats 

Cet été, la BnF s’associe au Forum Génération Égalité organisé à Paris du 30 juin au 2 juillet.

Initié par ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique, le Forum Génération Égalité est le rassemblement féministe mondial le plus important depuis la quatrième Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes, qui s’est tenue à Pékin en 1995. Le Forum s’est ouvert à Mexico du 29 au 31 mars et doit culminer à Paris cet été. Il réunit des chefs d’État et de gouvernement, des organisations internationales, la société civile et le secteur privé pour prendre des engagements concrets et ambitieux qui feront durablement progresser l’égalité femmes-hommes. Un plan mondial d’accélération pour l’égalité entre les femmes et les hommes sera lancé, ainsi que plusieurs initiatives, notamment dans le domaine de la culture.

À cette occasion, la Bibliothèque nationale de France accueille « Be AWARE. A History of Women Artists », une exposition documentaire de l’association AWARE sur la reconnaissance des artistes femmes du XXe siècle et les principales actions menées pour mettre en valeur leurs œuvres au sein d’une histoire de l’art mondiale.

L’exposition offre une approche pédagogique multimédia combinant textes, images et vidéos afin de répondre à trois objectifs : accessibilité, adaptabilité, mobilité. Conçue pour être itinérante, la scénographie imaginée par matali crasset est composée de mobilier léger et coloré. Elle est à la fois d’une grande rigueur scientifique et accessible au plus grand nombre, des plus jeunes aux plus âgés, des amateurs d’art aux simples curieux. Une version numérique de l’exposition disponible en cinq langues vient encore renforcer sa diffusion à l’international.

En écho au Forum Génération Egalité, la BnF se mobilise pour mettre à la disposition de tous et toutes de nombreuses ressources numériques dédiées aux femmes, invitant à découvrir, redécouvrir et étudier celles qui ont fait l’histoire, célèbres ou oubliées, et leur redonner la visibilité qui leur est due.

Alors qu’aujourd’hui la majorité des lecteurs sont des lectrices, les femmes de lettres d’hier sont souvent oubliées, les autrices contemporaines sont moins éditées et reçoivent moins de prix littéraires que leurs homologues masculins. Elles sont aussi moins présentes dans les programmes scolaires. Pour atténuer ce déséquilibre, fruit d’une sédimentation historique héritée de plusieurs siècles, la Bibliothèque nationale de France propose une page qui met les femmes de lettres à l’honneur, comme la marquise de Sévigné, Germaine de Staël, Juliette Adam et Olympe de Gouges, mais aussi Ann Radcliffe, Mary Shelley, Jane Austen ou Charlotte Brontë.

En art, les femmes ont toujours eu leur rôle à jouer, muses ou modèles, protectrices et mécènes, commanditaires et collectionneuses. Toutefois, jusqu’aux années 1960, il leur était difficile d’accéder à un statut d’artiste légitime, réservé aux hommes. Depuis quelques décennies, les femmes artistes sont davantage mises à l’honneur dans les institutions culturelles, notamment dans les musées. La BnF contribue à cette valorisation des femmes dans l’histoire de l’art, grâce à une page dédiée aux femmes dans l’art à la Bibliothèque.

Par ailleurs, Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, propose également de nombreux billets de blog consacrés aux femmes artistes à travers les âges, critiques d’art ou encore muses, afin de mieux comprendre l’histoire et les enjeux de leur combat pour la reconnaissance. Les femmes qui ont fait l’histoire

De nombreuses sélections de documents autour du féminisme (sélection d’ouvrages théoriques sur la place des femmes dans la société, articles de presse sur l’égalité entre les femmes et les hommes...) permettent de retracer l’histoire du combat des femmes, de l’antiquité à la presse féministe, en passant par Olympe de Gouges, et de montrer les différents leviers mobilisés pour conquérir leurs droits, comme l’éducation ou la médiatisation de leur lutte.

La BnF s’attache aussi à mettre en valeur celles dont le parcours a réussi à faire bouger les lignes et susciter des avancées historiques de la condition féminine : les pionnières (tous domaines confondus), qu’elles soient créatrices de mode, médecins ou entrepreneuses.

