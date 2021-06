Italie et France : le livre en partage

« Sono un eroe e te lo faccio vedere.

Ti mostrerò cosa so fare col mio super potere. »

Caparezza - Eroe *

Aujourd’hui, l’industrie du livre réunit les deux pays : il suffit de reprendre les données 2018, pour s’en apercevoir. 1204 cessions de droits des éditeurs français aux maisons du Bel Paese, et 438 coéditions. Soit le troisième plus important des partenaires mondiaux, et le deuxième, après l’Espagne, au niveau européen.

Or, l’Italie a également su inspirer l’Hexagone : alors candidat à la présidence, Emmanuel Macron reprend dans ses propositions culturelles le Bonus Cultura, instauré par l’ancien Premier ministre, Matteo Renzi, en 2016. Les résultats, sur les deux territoires, en attestent : c’est encore le livre qui fait l’unanimité. Celui scolaire, pour les étudiants italiens — mais les frais liés à ces ouvrages l’expliquent en grande partie — tandis que le manga profite avantageusement en France de cette manne économique (toute considération et circonstances électorales mise à part, au moins temporairement).

De même, le législateur italien a décidé de s’inspirer de la fameuse loi Lang, dont l’édition célèbre en 2021 les quarante années de prix unique. Si le sujet fait débat de l’autre côté des Alpes, c’est bel et bien le modèle français que défendent les partisans de la législation.

Et puis, il y a ces luttes communes : le géant américain, qui commence par A… et finit par… mazon, toujours observé avec suspicion. La volonté de défendre le droit d’auteur, au niveau européen, parce que l’on n’est jamais assez prudent.

Les relations franco-italiennes offrent à l’observateur un spectre impressionnant : il va de Valérie Perrin en tête des ventes 2020, pour la traduction italienne de son roman chez Albin Michel, Changer l’eau des fleurs, qui prend la tête des classements avec Cambiare l’acqua ai fiori (trad. Alberto Bracci Testasecca, Ed. E/O). Jusqu’aux éditions Gallimard qui publient le dernier roman de Dario Franceschini, ministre de la Culture italien – Dépouillée et autres histoires, traduit par Chantal Moiroud, de l’italien Disadorna e altre storie, paru en 2017 aux éditions La Nave di Teseo.

Cette seule maison, fondée par Elisabetta Sgarbi, ancienne de Bompiani, reflète les liens profonds entre les personnes : à ses côtés, on retrouvait tout aussi bien l’immense écrivain Umberto Eco, que Jean-Claude Fasquelle, ancien directeur général des éditions Grasset-Fasquelle. Un trait d’union, que ce navire de Thésée, quelque soit le nombre de planches changé.

Alors que s’ouvrent trois journées d’échanges entre éditeurs et qu’une incertitude règne encore autour de l’invitation prévue de l’Italie pour le salon du livre de Paris — qui déménage au Grand Palais, quittant la Porte de Versailles après une trentaine d’années de collaboration —, les deux pays disposent d’un socle solide. L’année 2020, diaboliquement pandémique, l’a amplement démontré : le livre et la lecture ont apporté réconfort et divertissement aux lecteurs d’ici et de là. Comment ne pas s’entendre quand on partage autant ?

* « Je suis un héros et je te le prouverai. Je te montrerai ce que je sais faire de mon super-pouvoir. »

Ndr : Caparezza, nom d'un rappeur italien que l'on pourrait traduire par Tête bouclée, dans le dialecte de Malfetta (Pouilles), fut découvert en France sous le nom de MikiMix (E la notte se ne va, en 1997, si, si...). Michele Salvemini, de son vrai nom, est probablement l'un des paroliers les plus engagés du hip-hop italien et un artiste à la carrière mondiale. Son titre le plus connu, Vieni A Ballare In Puglia, dénonce un territoire des Pouilles mortifère, gangréné par la mafia, sur fond d'allégorie : Viens danser dans les Pouilles signifiant plutôt, Viens mourir... Le tout sur fond de tarentelle, cette danse du sud de l'Italie.

Eroe, la chanson citée en exergue, raconte l’histoire de Luigi Delle Biccoche, terme désignant une maison délabrée (ou une place de guerre mal fortifiée, donc indéfendable). Ouvrier italien mythique (et fictif) : il lutta contre un État inique et une vie qui le priva de tout, et par son combat, oeuvra à la liberté de tout un peuple.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0